PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA VOLVIERON A INSITIR QUE LOS HABILITEN PARA TRABAJAR

En el mediodía del miércoles, un gran grupo de Profesores de Educación Física se manifestaron desde Plaza Urquiza hacia la 25 de Mayo para la reapertura de Gimnasios, canchas de futbol 5, pilates, crossfit, natatorios e institutos de danza. Pese a que hubo cortes en calle Urquiza todo se desarrolló de manera pacífica con bombos y redoblantes como escenografía.

En dialogo con nuestro medio, el profesor Federico Díaz comentó que hace más de un mes que presentaron el protocolo, lo recibieron, salió una noticia que los iban a habilitar después de dos meses y medio y volvieron para atrás por los casos nuevos de coronavirus que no fueron acá y no fueron por los gimnasios en sí. “Nosotros reclamamos porqué estamos siendo discriminados y estamos en ese quince por ciento ayudando a ser ejemplo de país a la provincia cuando nadie nos dijo si van a estar tres meses sin trabajar les vamos a dar una ayuda económica. Algunos colegas están vendiendo sus cosas para poder subsistir, es inconcebible. No hemos tenido ninguna ayuda ni respuesta”.

El propietario del Portal Workout añadió que, dentro de un grupo de 100 personas, todos tienen que ver con alguna institución privada, ya sea gimnasio, centro de danza, pilates, crossfit. “Lo que más indigna y da bronca es que nosotros tenemos la posibilidad de mantener los medios de higiene dentro de un gimnasio cuando en un bar con la rotación de gente que hay o en un lugar gastronómico es imposible y eso es lo que no entendemos. Nosotros estamos en condiciones de hacerlo, con seis, siete y ocho alumnos no es lo mismo que cincuenta personas o más de cien rotando en una noche en un bar”.

Por último, el encargado de un gimnasio de Crossfit sostuvo que Van a seguir saliendo a la calle hasta que les den una respuesta. “Estamos siendo el chivo expiatorio. Pareciera que nosotros somos los que vamos a traer y contagiar el coronavirus a Concordia cuando no es así”.

