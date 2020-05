PROFUNDA CRISIS ATRAVIESA EL SECTOR DEL TRANSPORTE PÚBLICO

Por el incumplimiento empresarial en lo que tienen que ver con lo salarial del mes de abril, la Unión de Transportistas Argentinos (UTA) se declaró en estado de alerta y tomarán medidas. En Concordia la situación es similar porque los responsables de las empresas de transporte urbano de pasajeros aducen que tienen complicaciones para abonar el sueldo de los trabajadores.

En este sentido, Cesar Morán, como presidente de la Cámara de Transporte Público de nuestra ciudad, mencionó ante cronistas de nuestro medio que: “la municipalidad viene muy atrasada en el pago de subsidios a las empresas, para colmo los ingresos por el corte de boleto son muy escasos y no alcanzan para solventar todos los gastos”, argumentando que además “las exigencias

En ese mismo sentido el transportista sostuvo que “está todo muy complicado porque la crisis en Concordia es peor que en el Gran Buenos”, recordando que “las empresas estamos viviendo prácticamente de los subsidios porque el corte de boleto es muy poco y sólo alcanza para una parte de toda la carga”, y lamentó que “la municipalidad se atrasó casi un mes en hacernos el depósito, no pudimos pagar la totalidad de los sueldos y encima Nación me exige que pague las leyes sociales y la municipalidad el seguro, por lo que tengo que dejar de pagar una cosa para solventar la otra”, justificó y recordó que “la semana que viene entra el pago de provincia y recién ayer pudimos destrabar el mismo tema con el municipio”, esperando que “llegue la ayuda de Nación que ya le mandamos todos los papeles que nos pidieron, pero hasta ahora no tuvimos respuestas”. Y remató diciendo que: “ni siquiera le dieron las gracias a los trabajadores que se arriesgaron a salir a la calle con miedo y con necesidades en medio de la cuarentena -dijo Morán en referencia al municipio- lamentablemente la municipalidad se ha olvidado de muchas cosas y con lo único que fueron exigentes es con el tema de los horarios de circulación, pero en cuanto a prorrogas o algún beneficio, no hay nada de nada”.

