PROPIETARIA DE UN RECONOCIDO HOTEL DE NUESTRA CIUDAD DIJO: “ESTOY FUNDIDA”

Ana D’Ambros, propietaria del Hotel Florida, ubicado en Hipólito Irigoyen 717 de nuestra ciudad, volvió a insistir sobre la situación extrema que está atravesando la firma. Recordó que están sin ingresos desde el día 19 de marzo hasta ahora, casi 4 meses, cuando fuera decretada la cuarentena general y que por esta situación ya prácticamente están fundidos.

La propietaria insistió en que “lo único que han obtenido mis empleados es un mes de ATP, supuestamente el mes de abril estaba habilitado, luego la AFIP volvió para atrás, ahora habilitaron el mes de junio, pero en definitiva mis empleados cobraron solamente un mes de ATP”.

“Créditos no tengo -aclaró ante el periodista Mario Yrigoy- no accedí a ningún crédito y lamentablemente la AFIP no contesta porque se le puede mandar todos los mails que uno quiera, pero no se dignan en contestar. El Banco Francés no me da nada y, realmente ya no sé qué más puedo inventar. Actualmente estoy atendiendo a los pocos viajantes que vienen, dos o tres a la semana. Pienso que si ahora esta ciudad es zona de virus activo la cosa se va a complicar aún más”, afirmó.

La desesperada hotelera aclaró que: “yo ya no puedo pagar sueldos ni con tres, ni con diez viajantes por semana”, y reconoció que “le transferí a los empleados lo poco que he conseguido, más lo que me ayudó mi hermano mayor, que no tiene nada que ver con la empresa, pero me ayudó y es lo único que tengo”, lamentó la empresaria.

Finalmente, la dueña del Hotel Florida añadió que: “estamos desde 1980 en Concordia, se hicieron de a una las habitaciones de este hotel con mucho sacrificio y hoy esto se está perdiendo, estoy fundida”, lamentó.

