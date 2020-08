PROPIETARIOS DE CASAS DE EVENTOS ADVIRTIERON QUE HACE CINCO MESES QUE ESTÁN CON FACTURACIÓN CERO

Los propietarios de casas de eventos en nuestra ciudad, esperan mantener una nueva reunión con las autoridades municipales para intercambiar ideas porque, según los propietarios, la situación no da para mas. “Hace cinco meses que estamos con facturación cero y encima hasta ahora no hemos recibido ningún tipo de ayuda”, señalaron.

En este sentido, Florencia Polizzi y Viviana Colombo, dos propietarias de salón de eventos, expresaron ante cronistas de este medio que están atravesando momentos muy difíciles. “Estamos en una situación muy complicada por la situación que hoy está atravesando nuestra ciudad. Con la municipalidad mantuvimos una reunión de acercamiento, pero a medida que la situación fue más compleja en Concordia, nosotras volvimos al punto cero”, dijo Florencia.

Asimismo Polizzi resaltó que: “hace más de cinco meses que estamos parados con facturación cero y así es imposible poder seguir”, y aclaró que “jamás recibimos ningún tipo de ayuda. Aparte de tener facturación cero, nos estamos endeudando día a día”, remató.

LA SITUACIÓN NO DA PARA MÁS

“Para muchos de nosotros, somos el principal sostén de la familia -espetó Viviana- hay que pensar que desde el mes de marzo estamos sin trabajar, todos estamos sin trabajar, es mucho la gente que está sin trabajar y nuestra situación ya no da para más, necesitamos volver atrabajar porque esto no da para más, no vemos un buen panorama para. Nosotros sabemos que la situación está mal, por eso entendemos, por eso no decimos que no nos dejan abrir, pero tenemos que encontrarle junto con las autoridades una solución a este parate que, insisto, desde marzo que estamos parados y no vemos un centavo, sin un evento”, insistió.

Del mismo modo remarcó que: “ojalá pase todo esto y podamos salir adelante. Nosotros preparamos para nuestra ciudad, una cuarentena diferenciada con protocolos. También propusimos una vuelta progresiva y con fases, pero con el público local”, y destacó que “en Concordia afortunadamente no hay tantos casos como en otros lugares, entonces sería bueno poder habilitar con poca gente como para ir poniéndonos en práctica para que cuando esté el protocolo que, sabemos que va a ser muy exigente”, remarcó finalmente.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...