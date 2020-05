PROTOCOLOS DE SANIDAD EN EL HOSPITAL FELIPE HERAS

El director del Hospital Felipe Heras, José Cáceres comentó como se está trabajando en la institución en caso de que aparezcan casos sospechosos de coronavirus. El referente del hospital ubicado en la zona sur de Concordia señaló todos los protocolos que se van llevando a cabo.

En dialogo con cronistas de nuestro medio, Cáceres afirmó que a partir de esta situación de pandemia proyectaron incorporar 30 unidades de internación de clínica médica de pacientes moderados y leves, todo lo que tiene “Vamos a internar todas esas patologías que el Hospital Masvernat por ser el centro donde se van a atender todos los casos de Coronavirus no lo va a poder hacer entonces lo vamos a absorber nosotros. En cuanto a la atención del Hospital hicimos un ingreso diferenciado por guardia donde respetando la distancia social le pedimos a la gente que en la sala de espera no se alojen más de cinco, se les hace un triage por intermedio del servicio de enfermería, control de signo de vitales y la valoración holística de que es lo que tienen y a partir de ahí se determina si es urgencia o es una consulta por alguna patología prevalente y entonces se va haciendo la atención en base a esos parámetros que te los marca el triage”.

En el caso de que llegue alguna persona con alguna sintomatología que se la pueda relacionar a un caso de sospecha de COVID el director del nosocomio dijo que se aplica el protocolo conjuntamente con el médico coordinador del Masvernat que está para eso y ellos determinan si con las características, los signos y síntomas que ellos le manifiestan ahí se define y se realiza el traslado en las ambulancias del hospital o en las del 107 que son los encargados de hacer todos los traslados de COVID. Mientras que en la atención por consultorios externos se les solicita a los usuarios que realicen la distancia social, que tengan paciencia, que soliciten el turno vía telefónica que se sigue atendiendo igual y se está haciendo un consultorio diferenciado para separar lo que es pediatría de los adultos para que no se aglomere gente en el hall central del hospital. “Es un trabajo complejo, se está tratando de hacerlo de la mejor manera para poder llevar esta medida de aislamiento, de cuarentena, de distancia social que nos están pidiendo nuestros referentes del Ministerio de Salud a través de los documentos que permanentemente no están enviando y actualizando de manera constante”.

Con respecto a los insumos se les pide a los trabajadores que lo usen de manera responsable porque tienen mucha dificultad para poder conseguirlos. “No se consiguen en el mercado, una dificultad que tenemos no solo nosotros en el hospital Heras si no toda Salud, no tenemos oferta en el mercado, es decir, los proveedores tienen poco material o no lo tienen y están escaseando mucho entonces nosotros lo que hacemos es un esfuerzo enorme para poder conseguirlo, estamos trabajando hasta muy tarde y le pedimos que lo usen en forma racional, a conciencia, de hecho nosotros en el Heras estamos haciendo gabinetes de dialogo, capacitación de cómo usar los materiales, de cómo son las actualizaciones que se van haciendo semana a semana y también trabajando en conjunto con el equipo de salud mental donde psicólogos se suman a estas charlas que hacemos los servicios para quitarle los miedos y temores con respecto al trabajo, todo lo que se viene y lo que ayuda a trabajar más con seguridad para poder brindar un mejor servicio, con errores y aciertos porque esto es nuevo y es un aprendizaje permanente.

Cáceres finalizó diciendo que es un grupo humano hermoso: “Le ponen muchas pilas y hay una voluntad enorme para salir adelante”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...