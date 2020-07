PROYECTO DE ORDENANZA DECLARANDO LA EMERGENCIA EN SEGURIDAD PÚBLICA

En la décimotercera sesión del Concejo Deliberante se aprobó por unanimidad un proyecto de resolución solicitando al Departamento Ejecutivo que se expida urgente para que se declare la emergencia en materia de seguridad.

En dialogo con este medio, la Concejal Carola Laner, impulsora del proyecto sostuvo que lo habían presentado “en 2018 cuando pasó el caso de Mariela Costen y luego el del abuelito Piana en Osvaldo Magnasco y habían sucedido muchos casos de inseguridad en Concordia y en su momento no tuvo ningún tipo de resolución ni voluntad política para darle viabilidad. Si bien no es una competencia directa del Concejo Deliberante ni de lo local, el primer escalón de reclamo de los ciudadanos son sus concejales y el municipio. Ante eso nosotros creímos que la inseguridad se estaba complicando y desmadrando entonces le solicitamos al ejecutivo mediante el proyecto de ordenanza que se declare la emergencia de seguridad por 180 días. Esa emergencia en seguridad consiste en que se hagan operativos conjuntos no solo en el microcentro y en la costanera sino también en los barrios. Operativos en conjunto con las diferentes fuerzas de seguridad con el fin de complementar la ayuda a la Policía de Entre Ríos que tiene escaso personal policial”, dijo.

La concejal de Juntos por el Cambio añadió: “Le damos la posibilidad al ejecutivo del acceso a las compras directas con previo informe al Concejo Deliberante para que equipe lo que es la municipalidad para colaborar, recordemos que tiene una guardia urbana para hacer algo de apoyo. Promocionar la línea 134 para las denuncias anónimas de narcomenudeo y narcotráfico. Creemos que son medidas que pueden paliar lo que es el tema de la inseguridad en nuestra ciudad”.

Por su parte, el concejal Felipe Sastre sostuvo que los concordienses merecemos vivir en paz: “Es algo que todos anhelamos. Fue una de las cuestiones más destacables de la sesión porque todos los concejales coincidimos en la necesidad de que la sociedad de Concordia tenga seguridad y justicia”.

