QUEJAS POR LOS EXCESIVOS CONTROLES EN EL INGRESO A CONCORDIA

Varios vecinos de, Estancia Grande, Villa Yuquerí (ejido de Estancia Grande), y vecinos de Colonia Ayuí, manifestaron ante nuestro medio su malestar e indignación por los controles, tanto del que está en ruta 015, como también el puesto de control en ruta N° 22. Consideran que a esta altura del partido, “ya son molestos y hacen perder tiempo al vecino que vive del otro lado. Nosotros vamos a Concordia a trabajar, otros vecinos van al médico o a llevar un familiar a un consultorio con el turno asignado pero sin embargo a las autoridades parece que no les importa ni siquiera la salud de las personas”.

En este sentido, Carlos, vecino de Estancia Grande, se comunicó con cronistas de este medio para manifestar que: “yo paso por los menos 4 veces al día por el control de la ruta N° 22, yo ya tengo registrado los rostros de todas las guardias, considero que ellos ya me conocen, vivo apenas a unos kilómetros del otro lado del control, saben quien soy pero ahora parece que no conocen a nadie, te piden las cosas más insólitas con tal de joderte la vida”, rezongó el vecino.

Ariel, vecino de Villa Yuquerí, manifestó casi lo mismo que Carlos, dijo que pasa varias veces al día por l control de la zona sur. “Es increíble como te hacen perder el tiempo. Piden cosas que ningún otro control lo pide, por poco no me pidieron el certificado de defunción de mi madre -rezongó Ariel- vivo a 3 kilómetros del control pero igual molestan al ingresar. Hoy (por ayer) se pusieron más loquitos que nunca, pedían cosas insólitas, parece que son felices molestando a la gente, somos gente de trabajo, también somos concordienses pero se ve que el que vive del otro lado de los controles es un intruso”, reprochó”.

Esteban, un vecino de Colonia Ayuí, comentó ante nuestro medio que: “yo paso todos los días, me conocen pero ahora parece que se pusieron insoportables”, reprochó y puntualizó “en otros lugares ya no hay mas controles, en San Salvador ya levantaron los dos puestos. Tengo entendido -dijo Esteban- que en la ciudad de Concepción del Uruguay levantaron los puestos. ¿Y en Concordia? -se preguntó- que van a hacer, molestar a los vecinos. Yo voy obligado a Concordia porque voy a trabajar pero parece que a las autoridades eso no les importa, te joden la vida, ahora más que nunca”, espetó.

