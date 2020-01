Querían volver sanos pero el gateado despertó en un corcovo otra polémica

Días de angustia para miles de entrerrianos que seguimos a la distancia el estado crítico del porfiado deportista de Maciá caído en Jesús María.

Conmovidos por la suerte del gran campeón entrerriano Leonardo Javier Trevissán, el Cepillo, señor de las jineteadas, hoy levantamos nuestra voz en una plegaria a la Pachamama para que le regale una caricia especial al paisano, símbolo de coraje y amor a la tierra. Y para queextienda esa misma caricia a su familia, su compañera, sus hijos, sus padres y abuelos, sus amistades, sus compañeros.

Puro talento, el deportista con cuna en Maciá ha ganado los mayores premios en su oficio gaucho y nadie duda de sus condiciones excepcionales para las distintas montas. Trevissán es de los bravos, de los que lamentan la suerte esquiva, si les entregan un caballo chico, o flojo para el desafío. El Cepillo quiere retar a los más ariscos y corpulentos; por eso mismo ha sufrido porrazos proverbiales y no los niega.

Lucha encarnizada

Jinetes como Trevissán respetan al animal. En el festival de Jesús María venía medio desconforme en las primeras jornadas, por los caballos que le habían tocado en el sorteo. El sábado 18 de enero montó un gateado malacara calzado de cuatro (cuatro patas blancas),de la tropilla del santiagueño Carlos Palma, pingo arisco como él solo. Lo sacó resuelto el jinete, rebenque en alto, desde el palenque pero el gateado dio un violento sacudón hacia la derecha y lo desacomodó en un corcovo; entonces el paisano que es zurdo quedó colgando de las riendas con la mano derecha, ahorquilladoen las costillas. Iban diez segundos y el pingo advirtió el momento débil de su retador y aprovechó para revolearlo como diciendo basta, pero Trevissán estaba emperrado y se negaba a soltarse, en una lucha encarnizada que hacía erizar la piel. Cuando ya sonaba la campana, y medio que nos tranquilizábamos, el gateado culminó su faena alzando al jinete para azotarlo contra el suelo. Tremendo.

Hasta ahora ignoramos si Trevissán (aparte de la determinación para aguantarse sobre la monta hasta el campanazo) no se trabó también en los estribos, o tuvo dudas de estar enganchado, y por eso decidió quizá aferrarse para no ser arrastrado, mientras esperaba el auxilio de los apadrinadores; pero en el último segundo recibió un manotazo del pingo que lo dejó fuera de juego, tras lo cual su cuerpo ya no ofreció resistencia, quedó como una maleta, a merced del caballo.

Fue la peor noche para nuestro querido paisano de 38 años de edad y otros tantos en el mundo campesino, padre de dos hijos, amigo de muchos que conocen bien sus cualidades y lo querían ver campeón en el encuentro mayor del deporte gaucho.

Desde entonces permanece en estado grave en la sala de terapia intensiva del Hospital Italiano de Córdoba, con pronóstico reservado, por hundimiento de cráneo y contusión pulmonar. Los profesionales ofrecen partes diarios que en la primera semana suman preocupación.

