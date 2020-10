“Quién carajo es el juez Flores para ordenar censura previa y cercenar a la libertad de expresión”

“No solo está restringida la propiedad privada, sino también la libertad de expresión. Argentina cada vez más cerca de Argenzuela”, se quejó Luis Etchevehere tras la escandalosa orden del juez.

El ex ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Miguel Etchevehere, recibió esta tarde una vergonzosa notificación del juez Rául Flores en la que le ordena tanto a él y a su familia que a partir de ahora “no pueden realizar declaraciones radiales, televisivas ni por redes sociales que perturben a los usurpadores” de su campo en Entre Ríos.

Indignado por la decisión del juez, Alfredo Leuco se descargó en su programa Le doy mi Palabra por Radio Mitre: “¿Quién carajo es el juez Raúl Flores para prohibirle la palabra a alguien en la Argentina? ¿Censura previa, un juez subrogante?”. Y reiteró: “Quién carajo es este juez para prohibirle la palabra a una persona, ¿o no vivimos en democracia?. ¿Estamos todos locos? Avanzan a paso redoblado. Señores, la democracia y la república está cada día más en peligro. Quién quiera oír, que oiga“.

“Vamos a apelar. No solo no se respeta la propiedad privada y no se respeta a los legítimos propietarios, sino que se protege más a los que violan las reglas y aquellos que por medio de la intimidación ocupan los bienes que no les pertenecen”, aseguró enfurecido el ex ministro de Agroindustria ante la prensa. Y agregó: “Vamos a seguir defendiendo nuestro derecho a la propiedad, a expresarnos y sobre todo a ser ciudadanos. No vamos a ser Venezuela!”.

La notificación del juez llega luego de que mediante una resolución rechazara hoy la cautelar en donde la familia Etchevehere le solicitó el desalojo de Dolores Etchevehere y de los integrantes del Proyecto Artigas, que se encuentran adentro de la estancia Las Margaritas SA.

El juez pide que las partes se junten para resolver el conflicto. “Pido disculpas a las partes su mención, pero mi formación judicial desde ‘el derecho de las familias’ me lleva a la necesidad de ofrecer a los hermanos Etchevehere poder pensar una solución pacífica, armónica, desde el ganar-ganar, distinta a lo visto hasta entonces y con la ayuda de operadores bien intencionados, evidenciando con el ejemplo que todo esto es material y por lo tanto quedará en la tierra“, señala el fallo.

En estos días, hubo un fuerte rechazo de entidades de productores e instituciones ligadas al sector contra la usurpación de campos y la “inacción del Estado”.

