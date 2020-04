QUINIELEROS ASEGURAN QUE EL 90 % DE LAS VENTAS EN LAS AGENCIAS SON EL ÚNICO SUSTENTO FAMILIAR

Propietarios de agencias de quiniela de nuestra ciudad señalaron que la suspensión de los sorteos desde la provincia por razones sanitarias, los complicó económicamente porque la mayoría de los agencieros locales (un 90 %) viven de esto aduciendo que “es la única entrada para el sustento familiar” y piden respuestas urgentes al Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS).

En este sentido, Marcelo Giorgio, como titular de una conocida agencia ubicada en pleno centro de nuestra ciudad, le dijo a cronistas de nuestro medio que: “la verdad que en este contexto complicado en materia de salud, esto repercute económicamente en algunos sectores más que en otros, el nuestro paró a cero la actividad de un día para el otro”, y recordó que: “el nuestro es un rubro que trabaja el día a día y que va a comisión y que no tiene sueldo fijo; y al parar más de 20 días como en esta situación, obviamente que se cortan todos los ingresos y muchos agencieros tienen gastos fijos porque hay que seguir pagando el alquiler, la luz, el gas, los empleados y las cargas tributarias, por lo tanto esta es una situación bastante compleja para todos ”, acotó.

En ese mismo sentido el agenciero mencionó que: “lamentablemente hay muchas actividades que han parado por cuestiones de la emergencia sanitaria pero, así y todo muchos tienen sus sueldos a fin de mes, en algunos casos con reducción pero hay algunas actividades que no han parado y continúan trabajando tomando los recaudos necesarios pero -dijo Giorgio- la actividad nuestra es muy compleja porque muchos colegas lo tenemos a esto como único ingreso de nuestras familias”. “Con la flexibilización de la cuarentena y con la apertura de algunos comercios, si nosotros podemos abrir nuestras puertas no tiene sentido si el Estado no reanuda los sorteos, no tiene sentido que tengamos abierto”, insistió y recordó que: “nosotros trabajamos con los sorteos de del Estado provincial, con los sorteos del Estado Nacional, con los sorteos de la Lotería de la provincia de Santa Fe, de provincia de Buenos Aires y si esos Estados no realizan sus sorteos, no tiene razón de ser que nosotros abramos nuestras puertas”.

