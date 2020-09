RECLAMAN MEDIDORES COMUNITARIOS EN EL BARRIO LAVARDÉN

El lunes por la mañana, vecinos del Barrio Lavardén realizaron una quema de cubiertas en inmediaciones de calles Padres Capuchinos y Concejal Veiga solicitando que se les instale el medidor de luz comunitario.

En diálogo con este medio, uno de los vecinos comentó que no les quieren bajar el medidor porque supuestamente donde ellos están es calle y terreno usurpado. “Vienen y nos dicen que no pueden bajar luz, nosotros queremos pagar y no seguir enganchados pero te enganchas y te cortan tres veces a la semana y eso es un gasto para nosotros, porque viene el electricista, le tenemos que pagar, te cobra por familia, nos vamos a trabajar porque somos gente humilde y de familia, volvemos cansados y no tenemos luz, todos los días en un drama”.

Otro de los damnificados comentó que son ocho familias. “Pedimos que nos pongan la luz como tiene que ser, engancharnos de una cuadra a la otra, nosotros pagamos por el servicio, no tenemos problema”.

Por último una jubilada agregó que tiene 61 años y está enferma de los pulmones desde jovencita. “Yo tengo que estar adentro de mi casa con oxígeno y tengo que manifestarme porque no tengo luz y no me puedo hacer el oxigeno. De que me valió todo este tiempo que estuve encerrada cuidándome para ahora hacer un corte para tener luz. Necesitamos urgente una solución porque no podemos seguir así”.

