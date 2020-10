RECLAMAN PUNTUALIDAD AL IOSPER EN LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS

Un padre desesperado por la salud de su hija, sigue reclamándole al IOSPER puntualidad en la entrega de los medicamentos porque la jovencita padece una enfermedad progresiva y necesita tomar los medicamentos en tiempo y forma.

Sobre la situación por la que están atravesando, Roque Roballo, como padre de la joven que sigue reclamando por su salud, expresó ante cronistas de EL SOL-Tele5 que: “una vez más IOSPER pone en riesgo la vida de mi hija Siomara, quien sufre una grave enfermedad progresiva. A los reiterados recursos de amparo realizados, ahora se suma la angustia de estar recibiendo la medicación por partes”, y recordó que “está medicación fue solicitada el 21/9/20 y al día de hoy no ha llegado en su totalidad”.

Roque agregó que: “luego de varios reclamos y, hasta llegar a hablar con la delegada en Concordia de IOSPER, seguimos sin respuestas y mi hija hace una semana está sin tratamiento como debería”, y puntualizó que: “el medicamento es OPSUMIT (MACITENTAN) 10MG. La situación es grave y sin respuestas”, acotó.

“Siomara es persona de alto riesgo y con esta pandemia no podemos cortar su tratamiento ni distanciarlo, pero el IOSPER hace oído sordo a los reclamos de los afiliados, no atienden el teléfono, no se hacen cargo de nada. Hoy la gran culpable es la pandemia, pero la mutual con su atención es un desastre hace mucho tiempo” y se quejó de que “no es posible tener que peregrinar por los pasillos de tribunales con una chica enferma para conseguir lo que le corresponde o recurrir a los medios de comunicación”.

Finalmente, Roballo puntualizó que: “aportamos mucho por mes y esos aportes no llegan tarde, los aportes son puntuales mes a mes, son los únicos que no se demoran. ¿Por qué mi hija tiene que interrumpir su tratamiento? Se preguntó. Según el IOSPER Concordia, está autorizada desde el 02/10/20 pero no llega. Señores directores de IOSPER, ustedes son responsables de las consecuencias que le traerá a mi hija interrumpir su tratamiento. No pueden seguir jugando con la gente y quedarse sin dar respuesta como si nada pasa. Alguien que dé la cara”.

