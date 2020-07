RECOLECCIÓN DE RESIDUOS CONTINÚA CON LA MEDIDA DE FUERZA

Luego de haber mantenido una reunión con funcionarios del Ejecutivo Municipal, en la que participaron la secretaría de Desarrollo Urbano, Mireya López Bernis, y el subsecretario de Servicios Públicos, Oscar Santana, desde el Servicio de Recolección de Residuos de nuestra ciudad, informaron que no hubo acuerdo y continuarán con la medida de fuerza declarada en la mañana de ayer martes, en reclamo por el mal estado del parque automotor con el que deben trabajar.

Sobre la medida de fuerza que el sector está llevando adelante, Ivan Alalí, como Secretario General del Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales de Concordia (SUOEMC), expresó ante el periodista Mario Yrigoy de El Sol-Tele5 que: “nosotros queremos que los vecinos vean que si muchas veces el servicio no es como ellos esperan, no es por la culpa de los trabajadores, al contrario, es porque los que tienen que tomar decisiones adecuadas para que estos camiones puedan estar en la calle otra vez”, y señaló que “los trabajadores nos manifestaron que de los 20 camiones que tiene la flora de recolección de residuos, solamente andan 10, de esos, muchos tienen ruedas de diferentes tamaños. Los muchachos dicen que desvisten un santo para vestir otro”, acotó.

Del mismo modo el ex concejal puntualizó que: “según dicen los compañeros, hay camiones que son relativamente nuevos y están tirados esperando que los terminen de arreglar”, señalando además que además “los trabajadores me manifestaron que esto no es nuevo, pero que ya están cansados de que suceda” por eso ellos reclaman que “las autoridades municipales que hagan algo”, espetó.

Finalmente, el dirigente de la SUOEMC, reseño que: “los muchachos aseguran que los camiones recolectores están parados a la espera de arreglos que nunca se concretan y el paso del tiempo lo único que va provocando es que el deterioro sea mayor, sobre todo en el caso de aquellos que permanecen tirados a la intemperie”, concluyó el dirigente sindical.

Estuvieron presentes la secretaría de Desarrollo Urbano, Mireya López Bernis, y el subsecretario de Servicios Públicos, Oscar Santana, para dialogar con los trabajadores del área de Recolección de Residuos.

