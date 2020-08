REFORZARON LA SEGURIDAD PARA FRENAR LOS ROBOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL

Aunque la noticia resulta indignante, había gente que no respetaba el descanso eterno de los difuntos porque ingresaban a robar saltando los muros laterales del cementerio municipal de nuestra ciudad. Delincuentes entraban a robar placas y todo lo que encontraban a mano, hasta en una oportunidad asaltaron a una mujer que había ido a llevarle flores a un familiar.

Paulatinamente, las autoridades fueron reforzando la seguridad colocando cámaras de seguridad y hasta colocaron concertina en los muros porque había zonas vulnerables como el portón metálico de calle Las Héras.

En este sentido, Claudia Otaegui, como responsable de la necrópolis que depende del municipio, expresó ante el periodista Mario Yrigoy de El Sol-Tele5 que: “la concertina fue colocada hace un tiempo atrás, yo todavía no me había hecho cargo”, aunque reconoció que “una vez le robaron a una mujer que había ingresado al cementerio, y me comentaron que después los individuos saltaron el muro por el lado de calle Balcarce y se fueron”, contó.

Del mismo modo la funcionaria señaló que: “lamentablemente esas cosas venían sucediendo, había permanentes robos de placas adentro del cementerio”, no obstante aclaró “nosotros estamos controlando constantemente la seguridad y podemos asegurar que hoy la cosa está tranquila”, afirmó.

