RESPONSABLES DE JARDINES MATERNALES Y CASAS DE EVENTOS SUPLICAN QUE LES PERMITAN TRABAJAR

Tras una nueva reunión de las maestras jardineras y los responsables de casas de eventos ayer al mediodía con autoridades municipales, remarcaron que lamentablemente salieron nuevamente con las manos vacías y reconocieron que están atravesando una situación desesperante por la grave situación que atraviesa el sector.

Las trabajadoras, ante cronistas de este medio, expresaron: “lo único que estamos suplicando es que permitan trabajar. Nosotros somos gente de trabajo, no queremos hacer una cola para cobrar un subsidio del gobierno, somos gente de trabajo, somos de la cultura del trabajo, reclamamos que nos dejen trabajar, es lo único que pedimos”, y lamentaron que “otra vez nos vamos con las manos vacías”, rezongaron.

Del mismo modo las trabajadoras recordaron que: “desde el comienzo de la pandemia no pudimos trabajar. Hay muchos jardines y casas de fiesta que no trabajaron. Más de un 25 por ciento de los jardines cerraron, es muy triste por lo que estamos atravesando y están empecinados en no dejarnos trabajar. Todavía no pudimos conseguir que nos atienda en Intendente”, remataron indignadas y remarcaron: “pedimos que nos autoricen a trabajar, no pedimos nada mas, solamente volver a trabajar”, expresaron a manera de súplica.

