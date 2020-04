RIGUROSOS CONTROLES DE PREVENCIÓN EN AVENIDA TAVELLA Y PRESIDENTE ILLIA

En la mañana de ayer miércoles se llevaron a cabo estrictos controles por parte de la Policía de Entre Ríos conjuntamente con funcionarios municipales en Avenida Monseñor Tavella y Presidente Illia. También los inspectores municipales invitaban a bajar a los pasajeros que iban en colectivo y que no tenían ningún comprobante ni constancia de circulación.

Un equipo de nuestro medio estuvo presente en los controles registrando en imágenes y testimonios. Es importante destacar que hubo muchos infractores que al no poseer la constancia de circulación se les labró el acta correspondiente.

Por su parte, a 100 metros más adelante, en la esquina de Tavella y General Medina, los colectivos eran parados por el funcionario Walter Dimier y aproximadamente entre 4 o 5 personas por unidad fueron invitadas a descender del medio de transporte urbano de pasajeros por no tener comprobante, constancia ni credencial para circular. En ese sentido hay que destacar que no se registró ningún tipo de incidentes y hubo buena respuesta de los pasajeros ya que muchos de ellos reconocieron ante nuestro medio no tener el permiso provisorio correspondiente.

Con respecto al operativo, el inspector Walter Dimier, comentó ente nuestros cronistas que: “hubo gente en infracción que se los retiró y se les solicitó que vuelvan a su domicilio”. El funcionario indicó que “para circular en la vía pública deben tener documentación, el permiso provisorio, una boleta para pagar algún servicio o alguna receta por si se dirigen al hospital o a alguna farmacia”, advirtió.

El funcionario finalizó diciendo que “hay mucha gente que no toma conciencia que el coronavirus es una enfermedad que mata, que los afecta a ellos, a sus seres más queridos y a todos nosotros”, subrayó.

