ROBARON EN LA ESCUELA SECUNDARIA N° 22 MARIANO MORENO

El hecho se habría producido, estiman las autoridades de la escuela, en la madrugada del martes o durante ese mismo día. Personas desconocidas ingresaron por la ventana del baño de mujeres, que da a un baldío, ingresaron y se robaron cosas muy importantes para el funcionamiento del establecimiento educativo.

Sobre el hecho y los daños que esto les provoca, Marina Sánchez Kremer, como rectora del establecimiento educativo, muy indignada por lo que les ocurrió, comentó ante el periodista Mario Yrigoy de El Sol-Tele5 que: “nos robaron el corazón de la escuela, nos robaron el ADN porque nos llevaron las net de la dirección donde tenemos toda la información, toda la documentación de nuestra escuela. Teníamos todo el trabajo que habíamos hecho en esta cuarentena, teníamos todas las clases virtuales. Todo lo realizado es un trabajo de una sensibilidad social que ahora se ve como muy vulnerado, estamos muy mal por lo que nos pasó”, dijo con lágrimas en los ojos.

Respecto del momento que se dio cuenta que habían ingresado al edificio escolar, la docente contó que: “ayer (por el martes) como a las cuatro de la tarde me fui hasta la escuela a llevar una impresora que mandamos a arreglar. Cuando volví me encontré con que habían entrado por el baño de mujeres que da a un baldío”, no obstante estimó que “pensamos que fue durante la noche anterior porque habían dejado cosas como para volver y llevárselas”, acotó.

Sobre el accionar de los delincuentes dentro del edificio, la rectora detalló que: “doblaron una puerta de acero para ingresar a la preceptoría. Es una puerta de acero. Como no pudieron romper la cerradura, la doblaron desde abajo, se ve que fue impresionante la fuerza que tienen que haber hecho y una vez adentro, atravesaron una ventana para llegar hasta la rectoría. En ese lugar había cinco notebooks de administración y 10 netbooks que se reparten a los alumnos, esas eran las net que estaban reparadas lista para que los chicos las retiraran”, y recordó que “ya la habían colocado en el suelo las PC que funciona como servidor de la escuela, estaban listas para llevárselas. Además -dijo- nos sustrajeron una consola de sonido y una centralita de un teléfono fijo que es nuestra única vía de comunicación que compartimos a medias con la primaria porque no tenemos como para pagar un teléfono extra. Es como una repetidora del teléfono de primaria”, puntualizó.

POR SU PARTE, EL PROFESOR EMILIANO VALLEJOS, EXPRESÓ EN LAS REDES SOCIALES TEXTUALMENTE:

Nos ROBARON. Nos DESVALIJARON”: ¡Mirá que la luchamos! Mirá que le ponemos el hombro, el corazón, las ganas…! La Esc. Sec. N° 22 «M. Moreno» fué victima de un robo de dimensiones importantes.

Casi todo el equipamiento tecnológico nos fue arrebatado. Con esas compus trabajan nuestros gurises y docentes. La Secretaría sufrió una puñalada: el trabajo administrativo de AÑOS Y AÑOS se fue con estos delincuentes.

Si las ofrecen por ahí por favor avisen. No compren ninguna notebook a dos mangos, porque ese no es el precio. No es justo. A nosotros todo nos cuesta el doble e incluso compartimos edificio con la Esc. Primaria.

Todo lo que se logra es a fuerza de pulmón, gestiones, ventas, ferias, tiempo donado y mucho coraje. Y aunque estemos a 3 cuadras de la Plaza España, no somos una escuela céntrica, todo lo contrario: es una escuela inclusiva, contenedora y generadora constante de sueños de chic@s del 9 de julio, Ex Aero Club, Pompeya, Martin Fierro, Sendrós, José Hernández, Carretera, Almirante Brown, Gruta, Tiro…

Porque encima de esta Pandemia que dejó en sus casas a pibes que, créanme, muchas veces se sienten mejor en la Moreno, ahora nos toca este hurto”.

Sé que vamos a salir adelante.

Esto no va a detener a nuestra Comunidad Educativa, hemos salido de peores.

Pero entiendan que lo poquito que logramos crecer es a base de sacrificio, humildad y trabajo.

Emilano Vallejos, Profesor de Música de la Institución

Se ruega difundir.

