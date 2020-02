Robaron piezas de un histórico tren del ferrocarril Urquiza

En lo que describen como un robo silencioso, rompieron la malla metálica que protegía el instrumental de conducción y se robaron piezas que eran de bronce.

“Lo que ha empezado es el robo y el deterioro impunemente de una máquina que está sana, que no tiene daños estructurales”, lamentó Guillermo Monzón al pie de la máquina a vapor que descansa desde alrededor de cuatro décadas en la Estación Ayuí, en la zona del Perilago de Salto Grande.

Robo silencioso

Así comenzó el diálogo con este ferroaficionado de Concordia que observa en detalle lo que, para muchos, pasa desapercibido. Están robándose piezas valiosas de una máquina, la Nº90 del ferrocarril “General Urquiza”.

He constatado, la semana pasada, que le habían roto la malla metálica que protegía el instrumental de conducción (lo que sería el tablero de un automóvil) y se robaron piezas que eran de bronce tales como inyectores, manijas, manómetros, etcétera”, describió a El Entre Ríos luego al tiempo que hizo notar que el trabajo para retirarlas es minucioso, específico y que requiere determinados conocimientos y tiempo para hacerlo.

Algo distingue a esa máquina de otras. Está sana, estructuralmente hablando. “Hasta aún conserva combustible en su interior”, remarcó el hombre que tiene por hobby la actividad ferroviaria al punto de, incluso, participar de grupos que rescatan, mantienen y ponen en valor determinados tramos ferroviarios de Entre Ríos.

“Es un hito acá en Concordia y se trata de una máquina que podría haberse restaurado y está aún en condiciones de restaurarse y ponerse en movimiento”, enfatizó e hizo notar que “indudablemente costará mucho más tiempo y recursos ponerla en funcionamiento”.

Afirmó que “es una pena y un dolor porque es un recuerdo que tenemos todos los concordienses y la gente del Urquiza que ha manejado esta máquina, como ser mi abuelo y mis tíos que hacían el trayecto acá en la Mesopotamia, incluso llegaban a Rojas y Lacroze en la provincia de Buenos Aires”.

La unidad está al resguardo de la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, a la que el ferroaficionado le pide que intervenga. “Deberían reponer los faltantes (estimativamente costarán unos 600 mil pesos) y poner seguridad. Con una cámara de vigilancia alcanza”, remarcó y también pidió que efectúen la denuncia penal.

“Me presenté en la Comisaría del Lago y me dijeron que no correspondía, que como ciudadano no podría hacer la denuncia y que la debiera hacer gente vinculada a la represa porque yo no tengo ninguna responsabilidad de la máquina”, explicó al respecto.

