Ruidosa protesta de trabajadores de Canal 9 y la productora de Cristian Bello

Sueldos y aguinaldos en cuotas

Ayer lunes, los trabajadores se manifestaron con un “ruidazo” en las puertas del Canal 9 de Paraná, sobre calle 25 de Mayo, y en la productora Entre Medios, que está ubicada en Avenida Blas Parera, y pertenece al parlamentario del Mercosur ligado al peronismo Cristian Bello.

Según informó el Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (Satsaid), en Canal 9, al aguinaldo lo están cobrando en tres cuotas y al sueldo, en dos.

En tanto, en la productora de Bello, también los trabajadores reciben sus sueldos en cuotas, y les deben las horas extras, aunque la situación se arrastra desde enero.

Hugo Retamar, secretario general de Satsaid, dijo a Entre Ríos Ahora que hay preocupación porque hay 40 familias afectadas en Canal 9 y 8 en la productora Entre Medios.

“En Canal 9 tenemos una situación particular: la empresa decidió intempestivamente pagar el aguinaldo en tres cuotas, sin anuncio previo; y el sueldo lo está pagando en dos cuotas. Nosotros hicimos un rastreo de sus niveles de publicidad, y no cayeron, al contrario, han aumentado. Además, la pauta gubernamental la reciben en tiempo y forma. Es preocupante la situación porque no deberían tocar el sueldo de los trabajadores”, planteó.

En tanto, señaló que en la productora Entre Medios “hay un problema de fondo ya que hace tres meses que a los trabajadores les vienen pagando una porción del sueldo y desde el mes de enero que no le pagan las horas extras”.

El dirigente sumó otra preocupación: un posible cierre. “Hay una versión, no lo podemos dar por confirmado, de un posible vaciamiento de la productora y hay ocho familias que se quedarían sin trabajo. La empresa hace oídos sordos. No nos atienden cuando llamamos”.

En ese sentido, dijo que viven una situación similar con Canal 9. “Las veces que quisimos hablar con la empresa, la gerente de Recursos Humanos nos dice que está en el subte en Buenos Aires. Parece que vive en el subte, porque nunca puede hablar”, ironizó el dirigente.

“Esta situación llevó a que tengamos que manifestarnos con todos los recaudos necesarios por la pandemia”, indicó y agregó que “es preocupante porque en Canal 9 son 40 familias y en la productora de Cristian Bello son 8. Los empresarios no aparecen. En la pandemia somos declarados personal esencial, nunca dejamos de trabajar y en las empresas no nos pagan el sueldo”.

Finalmente, comentó que el gremio formalizó la semana pasada una presentación en la Secretaría de Trabajo de la provincia para que se fije una audiencia con las empresas. “Queremos que expliquen por qué pagan los sueldos desdoblados y, en el caso de la productora, que aclare sobre las versiones del vaciamiento”, finalizó.

Qué dijo Bello

El productor Cristian Bello aludió a la situación de la productora Entre Medios y los efectos que la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus ha provocado. “Nos ha generado una situación impensada que cambió totalmente el panorama de los medios en general, y de la televisión en particular. Hoy se requieren otros recursos, se produce de otra manera, se hace televisión de otra forma. La comunicación ha sido donde más se han notado el impacto de la tecnología. Todo se hace por videollamada, no puede venir gente al estudio por el distanciamiento”, explicó.

El también parlamentario del Mercosur sostuvo que “respetamos los derechos de los trabajadores, y la situación de trabajadores con enfermedades de riesgo que no les permiten venir a trabajar. Hacemos lo que podemos en el marco de todo esto”. También, planteó la situación económica y su impacto en la recaudación por publicidad.

“Todo esto nos ha obligado a repensar el negocio y las formas de trabajo -aseguró Bello-. Y en ese proceso de reconversión. Pero nunca se habló de cerrar nada. Estamos reconvirtiendo para ver cómo seguimos, para adaptarnos a estos tiempos, que es lo más difícil”, afirmó.

