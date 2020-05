SALIDAS RECREATIVAS: FRANCOLINI PREOCUPADO PORQUE “LA GENTE NO ACTÚA CON RESPONSABILIDAD”

Desde el municipio de nuestra ciudad manifestaron su preocupación porque tras la autorización que hicieron para las salidas recreativas de la gente, a 500 metros de sus viviendas, “la gente no lo está tomando como debiera y no actúa con responsabilidad”, aseguraron.

En este sentido, el intendente de Concordia, Alfredo Francolini, fue tajante al asegurar peligran las salidas recreativas ante el descontrol y relajamiento social que se pudo ver el jueves y ayer viernes (por hoy)”.

En ese mismo tono, el jefe comunal advirtió que: “si no podemos corregir este tema para este fin de semana, no sé si no volvemos para atrás con esa medida porque la gente la gente no lo está tomando como debiera y no actúa con responsabilidad”, insistiendo en que “hoy viernes (por ayer) fue un descontrol y ayer jueves también”, y reconoció que “la gente se nos enoja cuando le decimos que a la plaza no puede ir, que los chicos no pueden usar los juegos, que eso es una fuente de contagio. Se pudo ver gente toda junta, otra vez sin usar barbijos y no nos estamos cuidando”, lamentó Francolini, quien además aclaró que: “las salidas de esparcimiento no son para actividad física ni para visitar plazas o paseos”, y deslizó la alta probabilidad de que las salidas recreativas queden sin efecto, “eso es algo que seguramente lo vamos a evaluar con todo el sector Salud, buscando el bien de la población”.

