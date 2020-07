SANATORIOS DE CONCORDIA SUSPENDIERON LA ATENCIÓN DE IOSPER

Las negociaciones entre la Cámara de Clínicas y Sanatorios de Concordia y la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER), para la firma de un nuevo convenio, no arrojaron el resultado que los galenos esperaban, por lo tanto, más de 30 mil afiliados se quedaron sin la cobertura médica. “Nos habían pedido 15 días, plazo que ya se agotó sin que haya ninguna respuesta”, aclararon desde la Cámara que nuclea a las instituciones privadas de Salud.

Sobre el conflicto, el Dr. Jorge Díaz Vélez, como director del Instituto Médico Quirúrgico Garat, señaló ante el periodista Mario Yrigoy de EL SOL-Tele5 que: “hoy ya no hay convenio con IOSPER porque fue denunciado legalmente como corresponde”, adelantó y dijo: “desde el sanatorio veníamos atendiendo a los afectados sin convenio porque estábamos en negociaciones para intentar firmar un nuevo, pero este debería incluir ciertas cláusulas que son imprescindibles para que las entidades médicas puedan seguir con sus puertas abiertas”.

“Nosotros lo que estamos reclamando es que se nos pague -dijo el galeno-, que se cambie la metodología de pago, porque no podemos vivir si no cobramos en tiempo y forma, no podemos esperar tanto tiempo para cobrar algo que ya se gastó para una mejor atención a los pacientes”.

El médico reseñó que “cuando en el IOSPER se enteraron que cortábamos el servicio, mandaron durante el fin de semana que pasó, un convenio que no tiene nada que ver con la intención de convenio que deberíamos firmar” y aclaró que “se está prolongando porque si”.

Finalmente, puntualizó que “nosotros no conocemos cuál es la situación de de la Obra Social, pero vemos que no hay respuesta a lo que se pide, por eso se decidió el corte y, hasta que no se firme un convenio nuevo, no seguiremos trabajando porque, cuanto más trabajamos, más nos fundimos”.

