SE ESTÁ ORGANIZANDO UNA VELADA BOXÍSTICA EN LA ZONA OESTE DE NUESTRA CIUDAD

El referente del Complejo Víctor Opel, destacó ante nuestro medio que se están ultimando los detalles para la realización de una importante velada boxística.

En pocos días se va a realizar el evento y, según destacó, “este es un evento sin precedentes para toda la zona oeste de nuestra ciudad, está pensado realizar este tipo de eventos para sacar al los chicos que andan en la calle”.

En este sentido, Mario Garramone, como coordinador del evento, expresó ante cronistas de este medio que “esto es algo que hemos coordinado con los grupos del gimnasio de box, es para ver cómo hacerlo. Tenemos mucha vocación y esto nos gusta porque nos gusta mucho el boxeo y queremos realizar este evento en la zona oeste”, insistió.

Del mismo modo señaló que “tenemos previsto realizar ocho peleas básicas de púgiles locales”, no obstante aclaró que “tenemos previsto realizarlo en el playón frente al Complejo Víctor Opel, va a haber sillas, también habrá entradas anticipadas que cuestan 100 pesos”, aunque aclaró que “allá en la velada se va a cobrar 150 pesos la entrada. Las sillas van a tener un costo de 150 pesos, o sea lo mínimo que será solamente para solventar los gastos porque con esto no buscamos hacer la diferencia, solamente queremos darle participación a los chicos porque es preferible tenerlo en un gimnasio, o arriba un ring que vagando en las calles”. Finalmente Garramone recordó lo que fue el Boxeo de los Barrios en Concordia, en ese sentido señaló que “nosotros queremos volver de vuelta y lo estamos haciendo con varias personas anónimas en la cual estamos comprometidos con esto, queremos volver de vuelta con el boxeo a los barrios porque ahí hay mucha cantera de chicos que están buscando pelear y a veces no pueden llegara”, y destacó que “hay una muy buena predisposición de mucha gente para darnos una mano”.

