SE ESTÁN ENTREGANDO JUGUETES POR EL DÍA DEL NIÑO EN EL CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO

Desde el jueves pasado, en el CEC (Centro de Empleados de Comercio) de nuestra ciudad, comenzaron con la tradicional entrega de juguetes para todos los hijos de los afiliados al sindicato, por el Día del Niño.

En este sentido, Juan José Simonetti, como secretario general del sindicato, indicó ante cronistas de este medio que: “por razones obvias no se puede hacer ningún tipo de convocatoria”, no obstante recordó: “nosotros tenemos el compromiso de entregarle un juguete a cada niño en su día todos los años”, y aclaró que “este año la situación está más difícil y muchos padres no iban a poder comprarle a sus hijos el juguete y creíamos que era importante estar en la entrega y los chicos lo van a recibir con alegría”.Juan José Simonetti, secretario general del sindicato.

“La entrega empezó el jueves, lo fuimos haciendo por abecedario, calculamos dos letras por día, pero hay letras que tienen más afiliados que otras, pero lo vamos regulando, vamos a entregar todos los días hasta terminar, tenemos más de 1100 chicos inscriptos y otros que se van sumando”, dijo Simonetti, que además agregó que “se entrega de lunes a viernes de 7 a 14 en nuestra sede, acá en Mitre 168”, y aclaró que “hay un protocolo para la entrega, por eso tiene que venir un solo familiar, sea titular o familiar, se chequea que estén inscriptos, si hay gente se hace el distanciamiento afuera”.

Simonetti también se refirió al tema de la extensión del horario comercial para el Día del Niño, en este sentido expresó que: “a mí no me ha hablado nadie, pero no hay inconvenientes porque el horario se puede extender siempre que se respete el pago correspondiente a los trabajadores de las horas extras”.

