SE FIRMÓ UN CONVENIO QUE BRINDA LA CONEXIÓN A INTERNET A 54 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

PARA 54 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

CAFESG y la Cooperativa Eléctrica de Concordia rubricaron nuevamente el convenio que brinda la conexión a Internet a 54 establecimientos educativos de la ciudad. Concretamente, a través de una conexión inalámbrica con una velocidad de transferencia de 5 Mb, se brindará asistencia técnica y capacitación con una conexión de banda ancha a 6 establecimientos de Nivel inicial, 29 Primarias y 18 Secundarias.

El acuerdo fue refrendado por el presidente de CAFESG, Luis Benedetto y por el vocal del Directorio, Eduardo Asueta; mientras que por la proveedora del servicio lo hicieron el presidente y la secretaria del Consejo de Administración, Marcelo Spinelli e Hilda Racedo respectivamente.

Tras la firma del convenio, el ingeniero Luis Benedetto, reconoció ante el periodista Mario Yrigoy de El Sol-Tele5 que: “desde CAFESG, consideramos que este es el camino que debemos transitar con las nuevas tecnologías. Este programa está vigente desde hace muchos años y nuestro compromiso es potenciarlo”, instó además a que “entre las dos instituciones se busque la manera de profundizarlo y mejorarlo, a seguir trabajando para llegar a aquellos establecimientos donde no está el servicio o donde el mismo aún es deficiente”, señaló Benedetto, quien además agregó: “lo más importante de este servicio es que no solo es para el personal directivo, sino para el alumno, que por ahí en su casa no lo puede tener, ahí es donde buscamos la equidad en el acceso al servicio”, afirmó.

ESTA INICIATIVA QUE PERMITE CONECTAR LA EDUCACIÓN

Por su parte, el presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica de Concordia, Marcelo Spinelli expresó ante nuestros cronistas que “es un orgullo darle continuidad a esta iniciativa que permite conectar la educación de la ciudad a través de esta herramienta”, y reseño que “es impensable, desde hace mucho, pero hoy más que nunca, pensar en una sociedad que se desarrolle y satisfaga sus necesidades sin la intervención de la tecnología”, dijo Spinelli.

