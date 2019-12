SE LE CAYÓ UN PINO EN LA CABEZA Y LO MATÓ

Personal policial del destacamento de Colonia Yeruá, el lunes en horas de la tarde, intervino por un fatal accidente laboral ocurrido en una quinta cuando a un hombre identificado como Hirgilio Barreto de 56 años, se le cayó un pino sobre la cabeza y lo mató.

A las 18:30 horas del día lunes, se tomó conocimiento que un campo ubicado en el camino de Cofa, un hombre oriundo de Misiones, de 56 años, que se encontraba cortando un pino, perdió la vida al caer el árbol encima de él. Según las autoridades intervinientes, el trabajador rural era un hombre muy avezado en esa tarea.

Sobre el lamentable suceso, el Dr. Martín Núñez, como fiscal interviniente, le dijo a cronistas de este medio que “el hombre, quien fue identificado como Hirgilio Barreto, era un misionero, el era un hombre muy conocedor de las tareas que realizaba en el monte, era un conocedor y no era ningún improvisado”, insistió Núñez, quien además agregó que “el hombre estaba cortando en el monte, estaba realizando un sendero cortando los árboles de a uno y le hizo un corte a un enorme pino para voltearlo pero no se cayó, entonces como ese no cayó fue al árbol siguiente para que uno voltee al otro como un efecto dominó, y al ir a cortar el de al lado, el árbol que no cayó se le vino encima al trabajador rural en el medio de la cabeza, tal es así que le partió el casco protector que el hombre tenía puesto y lo mató”, explicó el fiscal.

Del mismo modo Núñez agregó que “se ve que el trabajador no escucho cuando el árbol que era un pino de unos 20 cm de diámetro el tronco, se le venía cayendo encima porque tenía un protector en los oídos (orejera anti ruido) y el árbol le pegó de lleno en la parte superior del cráneo y lo mató”.

