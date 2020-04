SE REFUERZAN LOS OPERATIVOS DE PREVENCIÓN ANTE LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS

En el inicio de una nueva semana del Aislamiento Social Preventivo dispuesto por el Gobierno Nacional ante la pandemia mundial de coronavirus COVID-19, desde la Municipalidad continúan las acciones junto al Comité de Emergencia Sanitaria para reforzar el sistema de salud local ante un posible pico de la pandemia. En este mismo este sentido, se reforzarán los operativos de control en la vía pública y en el único acceso habilitado a la ciudad, el de la ruta A015 y avenida Monseñor Rösch.

«Hoy tenemos una situación controlada en la ciudad, porque no ha habido nuevos casos positivos y no tenemos circulación local detectada. Esto es muy importante porque quiere decir que el trabajo que se ha realizado en conjunto entre Municipio y Provincia ha dado buenos resultados, pero no debemos relajarnos porque aún no ha pasado lo peor, aún no llegó la época de bajas temperaturas y todavía sigue vigente la posibilidad de un pico de la pandemia en nuestro país», indicó el secretario de Salud del gobierno local, el Dr. Mauro García.

Sobre las acciones que se están llevando adelante, García refirió que «es vital para la estrategia de contingencia que lleva adelante el Comité de Emergencia Sanitaria, que el cerramiento de la ciudad y el control absoluto en el ingreso por la 015 se mantenga, junto a los diversos controles y las distintas acciones que se realizan».

Al respecto, el presidente del Concejo Deliberante, Daniel Cedro, quien integra el Consejo de Emergencia Sanitaria, consideró que «la decisión de unificar el ingreso por la 015 y realizar un estricto control como se está haciendo a todo el que ingresa, ha sido acertada logrando retrasar la posibilidad de contagios y de circulación local de coronavirus», afirmó.

«Es un gran esfuerzo el que está realizando la Municipalidad junto a las fuerzas de seguridad, para sostener el puesto de la Carpa Sanitaria las 24 horas», destacó y señaló que «la gente debe entender que la regla hoy establece que no se debe salir de sus casas, la regla hoy es quedarse en sus casas para cuidarse ellos y a sus seres queridos y a toda la población. La excepción es la circulación, y todos deben cumplir con estas normativa dispuesta a nivel nacional ante una emergencia como la que se está viviendo».

Por su parte, el secretario de Coordinación de Gestión Fernando Barboza, indicó que «esta semana avanzaremos en la articulación con los geriátricos y los asilos de ancianos. Los adultos mayores son una de las principales poblaciones de riesgo, y desde el Municipio a través de distintas áreas como Desarrollo Social, Salud, Inspección General, estamos trabajando en conjunto para extremar las medidas de prevención».

A la vez que «continuamos acondicionando los Centros de Aislamiento que se han organizado. Que hoy no tengamos nuevos casos positivos y una situación relativamente controlada, nos ha permitido accionar para fortalecer el sistema de salud en la ciudad, que es un trabajo que se está realizando junto al Gobierno Provincial, y tomar una serie de medidas y recaudos. Las próximas semanas serán decisivas en cuanto a las acciones de prevención, por eso es importante sostener y reforzar el único ingreso a la ciudad que es la 015, y los controles en la vía pública que es algo que haremos, pero también es importante que la población acompañe con conciencia y responsabilidad».

