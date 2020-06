EN ENTRE RÍOS

El área de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud, confirmó que este jueves en Entre Ríos se registraron 17 nuevos casos de Coronavirus. La Dra. Adriana Bevaqcua, infectóloga del Hospital San Martín de Paraná, teme un colapso hospitalario en la capital entrerriana ante el brote de coronavirus.

Los 10 primeros corresponden a la ciudad de a Paraná, 9 son contactos estrechos de pacientes con Covid-19 positivo y uno se encuentra en investigación su nexo epidemiológico.

Otros cuatro fueron detectados en la localidad de Santa Ana, departamento Federación, tratándose de personas relacionadas con casos ya confirmados.

Los últimos tres, corresponden a la localidad de Holt Ibicuy, departamento Islas y tienen vinculación con pacientes confirmados de Coronavirus.

Todos presentan sintomatología respiratoria leve cumpliendo con el aislamiento correspondiente.

De ese modo, en la provincia son 215 los casos confirmados.

COLAPSO HOSPITALARIO

La Dra. Adriana Bevaqcua, infectóloga del Hospital San Martín de Paraná habló sobre la situación que se registra en la capital entrerriana ante el brote de coronavirus y manifestó su preocupación sobre la capacidad del sistema de salud en caso de que los contagios sigan aumentando.

Al referirse a la labor en el nosocomio, indicó que «en principio estamos trabajando bien, el director ha dispuesto hacer un achicamiento del personal y estamos trabajando por cuadrillas». En el servicio de enfermedades infecciosas, hay cuatro médicas que se dividen en dos grupos que trabajan cada uno 15 días. «La idea también es espaciar la cantidad de pacientes y dar unos 40 minutos entre uno y otro para que no haya un amontonamiento de gente», dijo.

En diálogo con el programa Entrevistas de Elonce TV, habló sobre la situación de los casos de Covid 19 en la ciudad. «De los diez casos que se confirmaron este jueves en Paraná, 9 son por contacto estrecho con personas conocidas y uno que no se sabe el nexo epidemiológico. A mí lo que me preocupa es que día a día hay uno o dos casos sin nexos», dijo la profesional y agregó: «desde hace varios días creo que estamos con circulación comunitaria y por eso quiero pedirle a la población que extreme las medidas, que no salga si no tiene que salir por una cuestión muy específica. Entiendo a la gente que tiene que trabajar, pero que lo hagan con sumo cuidado».

Y en este sentido, remarcó que es esencial mantener la distancia, el lavado de manos, uso de alcohol en gel y de barbijos en espacios cerrados.

Para Bevacqua hubo un relajamiento de las medidas de parte de la población; «si bien estábamos sin circulación y por ello se habilitaron actividades, el tema es que ante el incremento de casos en el AMBA y en Brasil, habría que haber tomado medidas antes respecto de limitar el ingreso a la provincia, por la situación geográfica de Entre Ríos». Tras ello, se manifestó a favor de las medidas de control que tomó el Gobernador de Santa Fe, «si acá no se tomó esa decisión, ahora tenemos lo que tenemos».

Me gusta esto: Me gusta Cargando...