SIMONETTI LAMENTÓ QUE LA SITUACIÓN DEL SECTOR COMERCIAL ES DESESPERANTE

El titular del Centro Empleados de Comercio de Concordia (CEC) adelantó que con las recientes habilitaciones del municipio esperan una leve mejora en su economía, aunque lamentan que la situación es desesperante y esperan que paulatinamente la situación vuelva a la normalidad.

En este sentido, Juan José Simonetti, como secretario de la institución que nuclea a los trabajadores mercantiles, expresó ante cronistas de nuestro medio que: “ya se está trabajando y veremos en el transcurso de los días cómo se va desarrollando”, y destacó que “se venía analizando desde hace unos días con el Centro de Comercio y con el municipio”, por lo que yo creo que era inminente porque Concordia es una ciudad libre del virus”, afirmó el dirigente mercantil.

En ese mismo tono Simonetti opinó que: “se vienen manejando bien al respecto, ordenándose y cumpliendo con todos los protocolos, era posible que esto se pudiera autorizar tal como finalmente ocurrió”, dijo conforme con la determinación del intendente local.

A párrafo seguido el titular de los mercantiles afirmó que “la situación es desesperante a pesar de este nuevo avance, porque una cosa eran los 15 días que se habían puesto de cuarentena en un principio, pero ya llevamos alrededor de 40 días y las PYMES no pueden subsistir mucho si no tienen ventas”, vaticinó y recalcó que “en su mayoría estaban en una situación crítica, aunque yo creo que tenemos que esperar a que se alivie un poco la cuestión y no será fácil salir de la noche a la mañana”, y destacó que “lo importante es que se está trabajando y de a poco veremos cómo se retoma todo hasta que vuelva a la normalidad”.

