SIMONETTI SE MOSTRÓ MOLESTO

TRAS CONFIRMARSE LA EXTENSIÓN HORARIA DE LOS COMERCIOS

Desde el Centro Empleados de Comercio mostraron disconformidad luego de que se confirmara la extensión del horario del sector.

En diálogo con EL SOL-Tele 5, el secretario General del Centro Empleados de Comercio, Juan José Simonetti manifestó que no fueron consultados ni convocados: “Tenemos muchas preguntas de los empleados de comercio, se ha habilitado una franja horaria que va desde las 08 de la mañana hasta las 20.00 horas. Todos sabemos que el comercio siempre trabajó más horas, los trabajadores nos están preguntando porque ha pasado esto. Creo que es una falta de respeto no habernos consultado, nosotros tenemos la página donde nos consultan y en la mañana del jueves no ha parado de sonar el teléfono preguntando”.

El titular del CEC afirmó que «hay que respetar las instituciones y decir que la gente sale a comprar después de las 18.00 horas es una tomada de pelo. Si no hay mayores ventas es porque no hay plata en la calle y hay mucha gente grande que no sale. Con esto que han hecho van a cortar el horario y no es bueno ni económicamente ni por el tema de la pandemia. Va a viajar cuatro veces el trabajador como antes y además económicamente el bolsillo del trabajador está resentido y se va a resentir más porque el salario está deteriorado ya que las cosas no han ido tan bien».

Simonetti finalizó diciendo que «acá tenemos el privilegio que hace mucho tiempo que está abierto. Hay provincias que no han podido abrir aun así que no nos confiemos demasiado. Nosotros vamos a tratar de hacer algunos controles, ya nos hemos reunido con el cuerpo de delegados para hacer una tarea de vigilancia. Igualmente no hay que meter a todos los comerciantes en la misma bolsa pero hay muchos que no querían que se extienda más porque ya era suficiente. Se abría a las 08.00 y se cerraba a las 18.00 hs y escuchamos a representantes que dicen que la gente sale después de las seis de la tarde. Vamos a salir a las 18.00 hs a ver toda la gente que hay en la calle, quizás alguno que tenga calor pueda salir a esa hora».

