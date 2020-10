SIMONETTI: “YA NO SABEMOS COMO SON LOS HORARIOS PORQUE LA POBLACIÓN ESTÁ CONFUNDIDA”

Desde el Centro Empleados de Comercio hay disconformidad con la solicitud de normalización de horarios para los comercios. Hay empleados que terminan llegando casi a la medianoche a sus respectivas casas. Además, hay comerciantes que utilizan a pasantes brindándole un sueldo muy bajo.

Luego de que el Centro de Comercio e Industria haya pedido al ejecutivo una normalización de horarios, el titular del CEC, Juan José Simonetti comentó que nunca fue consultado y que recibió muchos llamados de empleados disconformes: “Nosotros ya no sabemos cómo son los horarios porque hasta la población está confundida. Lo que yo escuché concretamente es que a partir del día jueves se ampliaba una hora más en todos los rubros. En lo que nos respecta a nosotros lo que son comercios céntricos y tiendas que estaban hasta las 20 van a estar hasta las 21 y supermercados o mini mercados estarán hasta las 22. Contra esto me han llamado muchísimos empleados de comercio comentando que esos horarios les vienen inapropiados porque los que salen a las 21 llegan aproximadamente a las 23.30 a su casa porque muchos viven fuera del radio céntrico de la ciudad y muchos no saben los horarios porque algunos cierran a las 13 y otros abren a las 14 o a las 15 y que hay abuso de dichos horarios porque están trabajando más horas”.

El Secretario General del Centro Empleados de Comercio agregó que lamentablemente no tienen controles: “El ministerio no está saliendo a hacer inspecciones y nos encontramos que a nosotros no nos comunican y por eso la gente nos llama y nos preguntan qué es lo que podemos hacer y estamos viendo de que manera podemos hacer algún tipo de control ya que esto ya superó los límites porque entendemos que los horarios se tienen que respetar”.

Simonetti fue contundente en mencionar que con el tema de la pandemia hay muchos negocios que dejan mucho que desear y que en su momento tuvieron que ir a decirles que pongan los elementos para el cuidado de la población y de los propios trabajadores.

PASANTÍAS POR MIGAJAS

Muchos comerciantes se aprovechan de la necesidad de trabajar de personas jóvenes y les brindan sueldos muy bajos, tal es el caso de los pasantes: “Es una realidad que no viene de ahora. Las escuelas mandaban chicos a los distintos comercios y muchos de estos comerciantes en la actualidad usan pasantes que obviamente son chicos jóvenes por un pago de 15 mil pesos y tienen empleados que van ocho horas. A esa persona quizás le sirve ese dinero porque son gente joven que necesita la plata porque no está fácil la situación y muchas veces uno no puede salir a hacer una denuncia más allá de los otros trabajadores que no le pagan por ejemplo las horas extras. Todo sabemos que algunos declaran media jornada y terminan trabajando todo el día y aquellos que trabajan jornadas completas terminan haciendo diez horas”.

Simonetti remarcó que estos pasantes obviamente no tienen ni aportes ni obra social porque están en negro. “Los comerciantes los toman para hacer diferentes trabajos como depósitos en los bancos, reposición de mercadería entre otras cosas y después que terminan, teniendo en cuenta que las pasantías son de un mes o tres semanas, ese trabajador o trabajadora necesita algún sueldo y esta gente les abona un sueldo miserable y aparecen como benefactores que dan trabajo cuando en realidad no es así. Hay mucho abuso de esto y nosotros queremos que se controle un poco”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...