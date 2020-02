SOLO MITAD DE LOS COMERCIANTES DE “LAS PULGAS” CUMPLE CON LAS EXIGENCIAS REQUERIDAS POR EL

El paseo comercial “Las Pulgas” ubicado en la esquina de calle Entre Ríos y Buenos Aires, tiene actualmente funcionando 93 puesteros, pero aseguran que actualmente solo la mitad está cumpliendo con la ordenanza vigente pero desde el municipio intensifican los controles para que los puesteros cumplan los requerimientos y obedecer con la tasa comercial y estar al día con el canon.

Sobre este tema, Fernando Rouger aclaró ante cronistas de este medio que “con esta gestión se trabaja en una nueva ordenanza que se hizo porque muchos puesteros no estaban inscriptos como comerciantes y no trabajan de manera regularizada”, dijo y mencionó que “los puesteros firmaron un contrato de regularización de titularidad, por lo que cada uno de ellos está yendo a inscribirse como comerciantes porque no lo estaban”, por eso dijo que “la mitad ya está en forma regular y cumpliendo con la ordenanza, pero falta”, reconoció.

El funcionario municipal recordó que a la hora de cumplir con la ordenanza “algunos puesteros lo hicieron con voluntad porque es una situación de regularización y continuidad”, no obstante dijo: “a muchos comerciantes no les gustó porque tienen que empezar a pagar impuestos”, pero aclaró que: “de todas formas tienen que hacerlo como los demás comercios ya que con inspección general estamos trabajando para que tengan su habilitación comercial”, dijo y remarcó: “los comerciantes que no cumplan con los requerimientos de la ordenanza serán multados y clausurados y en el caso tendrán el desalojo y pasarán a licitación como está establecido para que lo pueda adquirir otro”, adelantó Rouger.

