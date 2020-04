SOSPECHAN VARIOS CASOS DE DENGUE EN EL BARRIO SAN MIGUEL PRIMERO

Sobre el temor del dengue (enfermedad virósica provocada por el misquito Aedes Aegyptis) que podría haber afectado a varias personas en el barrio San Miguel Primero, los vecinos están muy preocupados y piden que las autoridades realicen los estudios correspondientes y que se practiquen los protocolos en caso de haber alguna personas que le de positivo.

En este sentido un reconocido vecinalista, ex presidente del populoso barrio ubicado en la zona oeste de nuestra ciudad, señaló que “estamos muy preocupado porque no se están haciendo las cosas bien en lo que tiene que ver con la prevención porque tenemos dos personas, uno es hombre de 70 años con síntomas de dengue”, señaló el militante social Ricardo López.

“Al hombre lo llevaron de un lado para otro, creo que la gendarmería lo llevo y creo que también lo llevó la policía y después lo dejaron ahí en la casa pero el hombre seguía con los mismo síntomas y nadie se preocupaba por nada. Entonces yo llamé a Saneamiento Ambiental y ellos se comunicaron con un médico y mandaron una ambulancia para llevarlo a hacerle los estudios porque, según me dijo el médico, el hombre tiene todos los síntomas de dengue pero que presentaba también otras infecciones por eso le mandaron varios análisis. Todo esto fue ayer a la noche (por el martes)”, detalló López. Sobre el temor de que otras personas en el mismo barrio estén presentando síntomas del dengue, el vecinalista dijo que: “el barrio es chico pero un infierno grande y acá se sabe todo. A mi me comentaron que hay otras personas con síntomas de tener dengue, incluso -dijo López- el médico me confirmó que acá en el barrio hay otro caso en estudio y si es positivo queremos que las autoridades hagan las cosas como corresponde, sobre todo en mi caso que vivo a 70 metros de la casa de uno de ellos que es el hombre de 70 años”, dijo preocupado.

