STRASSERA: “TENER RESPONSABILIDADES INDIVIDUALES PARA EL BIEN COLECTIVO”

En la jornada del miércoles se registraron 20 casos de coronavirus en nuestra ciudad y la cifra acumulada llega a 83 desde que comenzó la pandemia. El médico integrante del Comité de Emergencia Sanitaria (COES), Héctor “Tito” Strassera dialogó con este medio y brindó un pantallazo de la situación en Concordia.

En los últimos días Concordia confirmó 33 casos de COVID-19 y la curva viene en aumento. El ex Senador Provincial Strassera sostuvo que este panorama era esperable: “Nosotros teníamos muchas personas que estaban con contacto directo y que se las tenía en aislamiento preventivo y luego al ser hisopadas es que comenzaron a dar estos casos positivos. No son todos los casos porque hay algunos que no conocemos sus nexos epidemiológicos pero la mayoría de los casos así los tenemos. Esto quiere decir que si bien hoy la situación en Concordia no es grave si tenemos que explicar que de tener este nivel de aumento de contagios diarios nos va a llevar a una situación crítica y de tensión en el sistema sanitario”.

El Doctor miembro del COES señaló que hoy no es lo mismo enfermarse de coronavirus que hace seis meses porque se conoce mucho más de la enfermedad. “Los antiagregantes plaquetarios se han incluido como el tratamiento de los pacientes. Argentina es uno de los pioneros del suero hiper inmune. Argentina conoce más de la enfermedad por lo tanto los enfermos tienen más posibilidades de salir adelante, lo que no quiere decir que bajemos la guardia. Hasta que no tengamos la vacuna que ya ha comenzado la etapa de prueba para ver el tipo de respuesta inmune que existe en aquellas personas que se la coloca, vamos a tener que esperar recordando que primeramente va a llegar a los pacientes de riesgo”.

Strassera también afirmó que lo único que queda hoy es tener responsabilidades individuales para el bien colectivo. “No podemos tener derechos sin tener obligaciones y hoy la obligación es de aquellas personas que no tienen nada que hacer, que tienen una edad determinada, lo mejor es que se recluyan en su casa y podamos controlar estos brotes que existen en la ciudad”.

El funcionario finalizó diciendo que en pocos días más habrá 11 mil personas que salen a trabajar de Concordia hacia las quintas o fincas del arándano. “Si llegara en Concordia a haber brotes en dichos lugares sería imposible para cualquier autoridad sanitaria poder llegar a controlar eso”.

