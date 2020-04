SUCESIVAS AGRESIONES A VECINAS DEL BARRIO LA ROCA

Vecinas del Barrio La Roca, ubicado en la zona noroeste de nuestra ciudad, denunciaron constantes agresiones verbales y físicas. Las damnificadas hicieron la exposición judicial y continúan esperando que el fiscal intervienen en la causa actúe y que tome cartas en el asunto. También manifestaron que la policía no hace su trabajo.

En este sentido, Jorgelina, una de las agredidas dialogó con cronistas del este medio y afirmó que hace veinte días que llegaron de trabajar del sur y se encontraron con este problema de mala gente que toma y las agreden. “Nos insultan, nos tiran piedras, no nos podemos sentar ni un rato en la vereda a tomar mates porque sufrimos agresiones de todo tipo. Yo tengo miedo por mi hija de 5 años que es inocente y está asustada”, y dijo: “por suerte está en la casa de la abuela”.

La desesperada mujer dijo que: “el otro día vinieron en patota y me agredieron pegándome con una piedra en la frente. Estas personas como no tienen nada que perder, toman, se emborrachan con la plata que le da el Gobierno porque no trabajan ni nada”, y reclamó “yo quiero que la justicia haga algo porque ya hicimos varias denuncias, no respetaron la restricción, fuimos a la fiscalía y nos echaron porque están en cuarentena y no nos atendieron. Nosotros no sabemos qué hacer ya”, y envuelta en un llanto dijo: “de noche tenemos que estar poniéndole cosas a la ventana”.

EL FISCAL NO HIZO NADA

Por su parte Pamela Ragone sostuvo que el fiscal Juan Pablo tiene el caso y no hizo nada. La cuñada de Jorgelina comentó que a Andrea Fernández no la llevan y ella sigue agrediendo. “Nos filma porque nosotros tenemos que salir a defendernos. A uno de los chicos nuestros que tiene 14 años lo corrieron. Ayer nos agredieron con vidrios que nos quedaron en la puerta de la casa, también le pegaron a mi hijo con botellas en la cabeza. Los nenes no quieren estar acá, mi hermano tiene que poner cámaras de seguridad con un sueldo que no alcanza ni para comer de 600 pesos que tienen los fruteros. Va a tener que vender todo lo que no tiene. Nosotros no molestamos a nadie, no tenemos antecedentes policiales”.

Pamela se mostró indignada y exige soluciones: “Trabajamos, salimos y andamos todo el día, yo por ejemplo reparto milanesas y estoy amenazada de muerte, la señora se burla de mi todo el tiempo. Esto ya viene de hace mucho tiempo porque mi hermano antes de irse al sur dejó las denuncias con el fiscal Juan Pablo dijo que iba a actuar y cada vez que llamamos a la policía séptima no quiere venir y si viene me dice que no puede hacer nada. Estamos en cuarentena, están todos en la esquina, los tienen que detener, ellos podrían actual y detenerlos si a ellos los quisieron agredir también. Ellos no quieren ensuciarse y dicen que cuando haya un muerto los llamemos”.

Por último Ragone indicó que su hermano tuvo que cerrar el kiosco porque no puede trabajar y los vecinos también se han quejado de las agresiones.

