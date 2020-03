TRABAJADOR MUNICIPAL VOLVIÓ DE BRASIL Y AHORA ESTÁ EN CUARENTENA

Un trabajador del municipio de nuestra ciudad, había regresado de Brasil a principios de esta semana, por lo cual le recomendaron que se hiciera los chequeos correspondientes y que posteriormente se aislara para evitar posibles contagios en caso de que portara el coronavirus. El trabajador antes de iniciar la cuarentena fue visto por los vecinos del barrio Tiro Federal (donde reside) y estos manifestaron su malestar hasta llegar a increparlo a él y a sus familiares; hoy el trabajador está en cuarentena aislado en su propia casa.

Sobre este tema, Carlos Rapuzzi, como trabajador municipal e integrante del gremio municipal Unión Obreros Municipales de Concordia (UOEMC), dijo ante las cámaras de EL SOL-Tele5 (a través del teléfono de vereda a vereda respetando las distancias recomendadas): “yo llegué de Brasil el día lunes a la tarde, en el paso fronterizo me dieron las instrucciones de lo que teníamos que hacer, me dijeron que me tenía que presentar en un centro asistencial donde se estaban haciendo los controles para los pasajeros que llegábamos del interior, sobre todo porque desde ese día se había declarado la emergencia en Brasil”.

Del mismo modo el trabajador municipal contó que “fue así que me presenté en el hospital Felipe Heras, y posteriormente me fui al hospital Masvernat como a las 9 de la noche y me atendió un funcionario policial que me sacó a los tirones para afuera de la guardia y me llevó a la playa que está en el frente del hospital”, y recordó que “esperé un rato ahí afuera y en eso volvió el policía con un papel en la mano en el cual los médicos me decían que tenía que irme a mi casa. Yo quería preguntarle a los médicos porque en Brasil yo había tomado un diclofenac”.

En ese mismo sentido Rapuzzi agregó que “me fui a mi casa y les pedí que la desalojaran por las dudas porque me explicaron que tenía que estar solo y aislado. Les expliqué en mi casa la situación y mi hijo se descompuso al enterarse pero él está bien”, aclaró y puntualizó que “al otro día me trajeron a mi casa elementos de higiene y limpieza y otras cosas, estoy solo acá en mi casa cumpliendo con la cuarentena como lo solicitan las autoridades”, aunque enfatizó “no tengo ningún síntoma ni nada, solo es por precaución lo que estoy haciendo”.

Al momento de hacer referencia de su situación con los vecinos, el trabajador municipal dijo que “quiero decirles a mis vecinos que estaban enojados y muy preocupados, a mis amigos y sobre todo a mis familiares que por suerte y gracias a Dios no tengo nada”, aunque reiteró: “quiero cumplir con esto porque es una obligación, lo tengo que hacer y lo estoy haciendo”, dijo, al tiempo que mencionó: “mi pareja no está en mi casa, ella está aislada también en la casa de los padres de ella”.

