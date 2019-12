Todos los trabajadores del Sanatorio Concordia, están en estado de alerta por reclamos salariales. Los trabajadores están solicitando a las autoridades del nosocomio que abonen los sueldos y el aguinaldo en tiempo y forma. Aclararon además a la comunidad que: “garantizamos que el servicio se está desarrollando normalmente, se atiende como corresponde”.

En este sentido, Lucia Trinidad, representante ATSA (Asociación de trabajadores de la Sanidad Argentina) manifestó ante cronistas de este medio que “nosotros nos reunimos por la falta de pago del aguinaldo, si bien nos dijeron que van a depositar el medio del medio del aguinaldo, y que recién el 10 de enero van a estar abonando el resto del aguinaldo de la gente”, dijo.

“Lo que nosotros necesitamos es que se haga un acta para que se haga un acuerdo y queremos que lo cumplan con la fecha que prometieron que le van a pagar al personal”, reclamó Trinidad, al tiempo que agregó “además quiero decir que el personal tiene problemas con el cumplimiento del pago de los sueldos porque les están pagando el 65%, que le pagaron el 11 de diciembre y recién el 26 le pagaron el resto”.

Del mismo modo la dirigente sindical rezongó que “la gente sabe como está la situación y que cada día esto está peor, entonces lo que estamos reclamando es que se regularice la situación para ellos, que los representantes del sanatorio se pongan al frente y den a cara”.

QUEREMOS QUE NOS PAGUEN COMO CORRESPONDE

Por su parte, Celia Ponce, como personal del nosocomio privado, expresó ante nuestros cronistas que “yo trabajo en la parte de terapia, y vengo junto a mis compañeros a reclamar que: la parte del aguinaldo no se puede fraccionar porque según la ley 27073, lo tienen que pagar completo, lo tienen que abonar el día 18 de diciembre como última instancia pero ellos tienen tiempo de pagarlo hasta el 31 de este mes. Nosotros no queremos eso, queremos cobrar nuestro aguinaldo como corresponde”. No obstante aclaró que “garantizamos que el servicio se está desarrollando normalmente, se atiende como corresponde”.

