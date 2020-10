TRES MESES VIVIENDO ENTRE LA CLOACA

Una vecina del Barrio José Hernández solicita imperiosamente que le arreglen el problema de la cloaca que ingresa directamente en su casa. En diálogo con EL Sol- Tele5, Estrella Garcilazo, quien vive en calle Nieves entre Ramírez y Sargento Cabral manifestó que ya es imposible vivir así.

“Hace tres meses que se mete el agua de la cloaca que está en la calle dentro de casa. Estuve llamando a Obras Sanitarias y no tuve respuestas, incluso he ido hasta allá. Mi preocupación es ahora cuando venga el calor porque no se imagina como andan los mosquitos, además tenemos que rogar que no llueva para que no se inunde todo aquí adentro del hogar».

Estrella que vive en calle Nieves al 966 comentó que en el lugar viven seis personas con dos criaturas incluidas. “Si seguimos de esta forma vamos a terminar todos enfermos ya que cada tanto nos vamos descomponiendo. Se contamina todo por más que uno quiera tener limpio no hay manera porque es una cosa que corre y es impresionante el olor. Necesitamos una rápida solución a este problema” finalizó diciendo la jubilada.

