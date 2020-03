UN ACTOR Y MODELO CONCORDIENSE ESTÁ FABRICANDO BARBIJOS EN SU CASA

A raíz de la pandemia de coronavirus, que mantiene en vilo a todo el mundo, un actor, modelo y docente de nuestra ciudad, con un fin solidario se puso en su casa a fabricar barbijos para ser entregados a los vecinos que los necesiten. Hoy gracias a su acción solidaria, muchos de los barbijos que fabrica están siendo usados por agentes que realizan tareas sanitarias.

En este sentido, Joaquín Meyer, reconocido actor y modelo de nuestra ciudad, expresó ante un equipo de cronistas de este medio que “me encuentro con la fabricación de barbijos desde hace una semana debido a la suspensión de las clases, yo soy docente y un día me encuentro en mi departamento y me puse a hacer barbijos; esto en principio es con un fin solidario para quienes lo necesiten pero más que nada los estoy haciendo yo porque me siento indignado por el abuso de algunos comerciantes”, dijo y puntualizó: “un barbijo pasó de costar $20, a costar más de $100”, espetó.

“Hoy en día con la situación económica que está atravesando nuestro país, no todos están en condiciones de comprarlos, por eso me surgió la necesidad de ayudar a la comunidad”, dijo y reconoció que: “no pensé que mi publicación de facebook se iba a hacer tan viral pero me encontré con más de dos mil ´me gusta´ y a raíz de esto se fueron sumando muchas manos solidarias, vecinos, amigos y gente que tal vez yo no conozco pero me acercaron tela, elásticos”, recordó Joaquín”.

Del mismo modo el actor y modelo reseñó que “los medios de comunicación se empezaron a contactar conmigo y a partir de ahí mucha gente se enteró de mi servicio solidario y se acercaron a ofrecerse como así también mucha gente se acercó a pedir barbijos”. Aunque solicitó: “le pido a la sociedad que tenga un poquito de paciencia porque hoy estoy abasteciendo a muchos agentes que están cumpliendo un servicio a la comunidad”.

