Un adolescente recibió cinco puñaladas por defender a su madre

La ex pareja de su mamá apareció en su casa, donde tiene orden de restricción, y quiso golpearla. El chico la quiso defender y recibió cinco puñaladas. Está internado en el Hospital Masvernat de Concordia, en terapia intensiva.

Una mujer denunció que su ex pareja llegó a su casa, donde tiene orden de restricción, y quiso golpearla. Su hijo, de 14 años, intervino para que su mamá no sea agredida y recibió cinco puñaladas. Ocurrió en barrio Victorino Simón, de Concordia.

María Inés Esteche, contó que «él llegó a mi casa borracho y no sé si no estaba drogado. Fue derecho a querer pegarme. Mi hijo me quiso defender. Mi nene le tiró con un martillo y él le dio una puñalada en el abdomen. Lo agarré, le pegué, empezamos a forcejear. El nene herido me siguió ayudando y él siguió dándole puñaladas».

El adolescente debió ser trasladado al Hospital Masvernat, donde permanece en Terapia Intensiva, grave y en estado crítico. «Tiene complicado el bazo, el tórax, los vasos sanguíneos, le hirió el pulmón. Mi nene está grave, estamos esperando. Los médicos me dijeron que hay que ver cómo evoluciona estos días. Como le tocó el hígado puede haber otra operación más adelante», dijo.

Comentó que «cuando llegó la Policía él salió corriendo, se dio a la fuga. Mi nene quiso correrlo, hizo dos pasos y cayó desmayado. El agresor es Carlos Fabián Romero, tiene 30 años. Lo están buscando».

«A la denuncia me la tomaron en el hospital. Nadie me dijo que me acerque a la comisaría ni a un fiscal ni nada. El nene me quiso ayudar, mi ex pareja me quiso apuñalar a mí. Yo ya lo había denunciado a él, no se podía arrimar a mi casa, pero siempre me convencía porque buscaba excusas para volver por los otros tres nenes que tengo con él y yo lo permití. No pensé que iba a llegar a ese punto, de hacer tanto daño», expresó.

Comentó que «fui a buscar botón antipánico pero ya no había cuando fui a buscar».

