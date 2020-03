UN CAMIÓN EN MARCHA ATRÁS CHOCÓ UN MURO Y LO TIRÓ APLASTANDO UN AUTOMÓVIL

Un camión hormigonero realizó en calle Mitre al 370 de nuestra ciudad, una maniobra en retroceso para ingresar a una obra en construcción (un edificio de varios pisos), pero con la parte de atrás impactó contra un muro perimetral de unos 3 metros de altura, que separa la obra de una casa, volteó el muro y este cayó aplastando literalmente un automóvil justo cuando el dueño estaba por salir a trabajar.

Sobre el siniestro, Ariel Flaiban, le dijo a cronistas de este medio que “la verdad es que no se que hicieron los pelotudos estos, chocaron el muro y lo tiraron arriba de mi auto justo cuando yo estaba por salir de mi casa para arrancarlo para irme a trabajar”, detalló y rezongó que “hace tres días lo saqué del taller donde se le hizo motor completo, mi auto era, porque ya quedó inservible, un Volkswagen Gacel y así como o ven me dejaron mi auto, no tengo consuelo porque yo lo utilizaba para ir a trabajar”, señaló Ariel.

En ese mismo tono, el propietario del automóvil que desapareció bajo los escombros, dijo que “esto pasó a las 9 de la mañana, justo cuando yo estaba por salir de casa escuché un estruendo y cuando salí no se veía nada por la polvareda, pensé que se había caído el edifico, nos asustamos mucho pero después veo que mi auto estaba abajo del muro, no lo puedo creer”, lamentó.

Finalmente Ariel aclaró que “los de la empresa me dijeron que me lo iban a pagar, yo espero que sea pronto porque yo trabajaba con mi auto”, no obstante señaló que “ellos me dijeron que me quedara tranquilo pero si demoran en pagarme el auto, quien me paga el lucro cesante, porque yo necesito de mi auto para trabajar porque lo hago de manera particular”, insistió.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...