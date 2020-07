Un campeón del mundo del 78 estará en Concordia

La novedad se dio en el marco de un programa de radio especial por el 78° aniversario del Club Juventud Unida de Benito Legerén, equipo que en año 1972 se enfrentó con un Unión de Santa Fe en un histórico torneo de ascenso.

Luque, arrodillado en el medio de la selección 78

Vistiendo la camiseta de Unión a principios de la década del 70. En un programa especial producido por Fútbol para Todos Concordia y con la conducción de ex jugadores de aquel equipo del barrio del ex frigorífico Yuquerí, se estableció una comunicación telefónica con la provincia de Mendoza, donde hoy reside Leopoldo Jacinto Luque, quien seis años de coronarse campeón del mundo formaba parte del plantel de Unión que terminaría eliminando a Juventud Unida en el Torneo Regional por un ascenso al fútbol grande argentino.

“Apenas pueda viajar y me organice, yo me comprometo que voy a ir y ustedes hacen un evento lo que quieran, yo no tengo ningún problema”, afirmó el hombre que junto a Filliol, Kempes, Houseman y otras glorias le daría la primera copa del mundo a la Argentina.

Leopoldo Jacinto Luque recuerda perfectamente que vino a Concordia “en una etapa que andaba haciendo mis primeras armas como jugador”, recordando que en el marco de aquel torneo regional “fuimos a jugar a todos lados, porque Unión salió de los registros de AFA y hasta Formosa fuimos”.

Pero en el caso de Concordia, tiene los mejores recuerdos, al punto que no dudo en afirmar que una vez que se permita una movilización postpandemia “me voy a dar una vuelta por allá, vamos a charlar y espero andar por el Club Benito Legeren”, con el objeto de “sacarme fotos con todo el mundo”.

