UN CASO DE COVID POSITIVO PUSO EN ALERTA A LA UNIDAD PENAL DE CONCORDIA

Según la información aportada por fuentes carcelarias de la Unidad Penal N° 3 (UP3) de nuestra ciudad a este medio, habría un caso positivo de Covid-19, el que habría afectado a un agente del Servicio Penitenciario quien, según las fuentes, fue diagnosticado con coronavirus, el cual y por precaución, el penitenciario afectado fue aislado de su turno como vigilador de la unidad carcelaria.

Las fuentes aseguraron que un agente que estaría afectado al servicio de vigilancia, sintió síntomas compatibles con el coronavirus, ante esa situación el penitenciario concurrió a la carpa sanitaria del hospital Delicia Concepción Masvernat para el correspondiente hisopado y aunque no le dieron de inmediato los resultados, el funcionario ya habría estado preparado para la peor noticia.

Posteriormente, cuando lo notificaron de los resultados del diagnóstico médico, le confirmaron al penitenciario de que había contraído COVID-19. Ante ello, desde la conducción de la Unidad Penal resolvieron ordenar el aislamiento de todos los efectivos que habían compartido la guardia con el uniformado. En total son otros 13 agentes penitenciarios los afectados.

Las autoridades habrían informado que hasta el momento no habría otras personas con síntomas compatibles con el coronavirus per deberán cumplir los 14 días de aislamiento. Además, indicaron que las dotaciones no se vieron resentidas porque están siendo cubiertas con personal administrativo y responsables de talleres.

