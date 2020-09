UN EX MOZO Y COCINERO DE LA POLICÍA ENTRERRIANA VIVE TIRADO EN LA CALLE Y EN ESTADO DE INDIGENCIA

El ex Agente de la Policía de Entre Ríos, Alfredo Pascual Hermosid, era un reconocido mozo y cocinero en la Jefatura Departamental de nuestra ciudad. El ex funcionario policía desde hace años está fuera de la Fuerza, el ex cocinero hoy vive en la calle y en total estado de abandono. Es un indigente que vive en los restos de un automóvil abandonado en la vía pública, más precisamente en calle Güemes y Federación, detrás de la Parroquia Pompeya. El ex uniformado fue clave como testigo en el juicio por delitos de lesa humanidad, ante la desaparición de Sixto Salazar.

“Yo no tengo casa porque me tuve que ir a Buenos Aires y lo dejé a un conocido que se llama Edgardo y que trabaja como chofer de ambulancia, se la dejé a cargo de mi casa, hace 40 años que vivo en este barrio. Este hombre que se llama Edgardo me la vendió y me dejó en la calle -contó Hermosid ante el periodista Mario Yrigoy- me vendieron mi casa y por eso estoy viviendo en la calle acá adentro de este auto con mi perrito”, acotó el ex policía, quien fuera un testigo clave en el juicio por delitos de lesa humanidad. Por la desaparición del concordiense Sixto Zalasar.

Hermosid aclaró que es discapacitado porque tienen problemas para desplazarse, “tengo problemas en una pierna y no me puedo mover mucho”, aunque pidió encarecidamente: “si alguien tiene un trabajito para mi se lo voy a agradecer. A mi me gusta ser sereno, yo puedo trabajar y quiero trabajar y hacer lo que a mi me gusta que es trabajar de noche, por eso quiero trabajar de sereno”, acotó.

El ex policía que hoy es un indigente que vive en la calles, recordó que “yo tengo un hijo de apellido Miño que vive por la Comisaría Primera, en calle Castelli, yo no lo veo muy seguido porque no puedo andar mucho porque tengo problemas en una pierna, soy discapacitado”, aunque reconoció que “estoy muy bien de salud y pienso seguir viviendo acá en mi humilde lugar”, aclaró el ex agente de la Policía de Entre Ríos que hoy vive en estado de indigencia tirado en la calle y a nadie le importa.

HERMOSID EL TESTIGO

Vale recordar que en el marco del juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en la costa del Uruguay, se realizó una audiencia en el segmento del proceso dedicado al Área Concordia. En este sentido, el ex policía reconoció que vio a Sixto Zalasar en la Jefatura de Concordia. En la audiencia declararon oportunamente el sacerdote Andrés Servín y el ex mozo de la Policía, Alfredo Hermosid.

Varias personas intentaron reconstruir en dónde estuvieron al ser detenidos ilegalmente. El ex mozo y cocinero de la policía de Entre Ríos, más precisamente en la Jefatura Departamental de Policía, declaró como testigo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en la costa del Uruguay. Según Hermosid, en ese tiempo pudo ver a Zalasar en la Jefatura Departamental de Policía, en un calabozo especial que había para los incomunicados.

