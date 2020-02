UN HOMBRE PRENDIÓ FUEGO SU CASA CON INTENCIÓN DE QUITARSE LA VIDA

Un hombre de 40 años prendió fuego su casa, ubicada en República de Siria al 2000, en el barrio Fátima II de nuestra ciudad, con la intención de lanzarse sobre las llamas y terminar con su vida pero, al parecer, el hombre se asustó y se escondió debajo de un auto abandonado, ahí lo encontró la policía cuando concurrió al lugar. Posteriormente una autobomba de bomberos acudió presurosa al lugar llamada por vecinos, y consiguieron apagar el fuego.

El hombre fue entrevistado por personal policial para lograr que depusiera su fin y se habría ordenado que sea llevado a Sala 8 del hospital Heras, para su atención psicológica ya que padecía de un estado de alteración nerviosa que podía poner en peligro su propia vida.

VECINOS FURIOSOS

Una vecina que se identificó como Leticia Benítez, le dijo a cronistas de este medio que “el hombre tiene unos 40 años, no tiene familia ni nada porque está separado de la mujer porque los echó a todos de la casa”, y recordó que “ya es la segunda vez que prende fuego la casa, la verdad es que no se si quiere quemar su casa o la mía -dijo Leticia- hace rato que este hombre viene así, me rompió la pared de mi casa, además me rompió la puerta”, aseguró.

Del mismo modo la vecina del que prendió fuego su vivienda dijo que “anoche antes de que prendiera fuego su casa me tiró piedras a la mía y después se fue a la esquina como si nada”, rezongó la mujer, que además acotó que “nosotros los vecinos ya lo hemos denunciado pero sigue haciendo lo mismo, ya no sabemos que hacer con este hombre”, espetó.

