UN INCENDIO INTENCIONAL DESTRUYÓ UNA HUMILDE CASILLA EN EL BARRIO NEBEL

Un voraz incendio intencional destruyó por completo una casilla de madera en el barrio Nebel, más precisamente, ubicada a unas 3 cuadras detrás de la capilla Estella Maris en dirección al río Uruguay. Una vecina reconoció ante nuestro medio haber prendido fuego junto a otros vecinos la humilde vivienda para que la propietaria se fuera del barrio.

Sobre lo ocurrido entre los vecinos, Gesica Fabiana Telechea, le dijo a cronistas de este medio que “fue a mi a la que me robaron, yo me fui a la casa de mi mamá y ella (la dueña de la casilla siniestrada) en solo 15 minutos me robó un montón de cosas de mi casa, entró por la ventana a mi casa como si nada y me robó”, dijo y agregó “yo vivo a 30 metros de la casa donde vivía ella que es una tal Mary”, y contó que “esa señora me robó la garrafa, me robó el televisor, me robó un montón de ropas de los nenes, me robó perfumes y un montón de cosas más”, aseguró.

“Todo esto pasó ayer a la tarde (por el lunes) yo lo que quiero es que esa mujer vaya preso y que se vaya del barrio porque yo con otros vecinos le quemamos la casa para que se vaya del barrio -y agregó- lamentablemente hasta ahora no pudimos encontrar nada de los que esta mujer me robó”, dijo con una expresión de lamento por lo que le robaron, la mujer que reconoció haber prendido fuego la vivienda.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...