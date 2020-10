UN LABORATORIO PRIVADO DE NUESTRA CIUDAD REGISTRÓ MAS DE 10 CASO POSITIVOS DE COVID EN UN DÍA

Según los datos aportados a nuestro medio por el titular de un laboratorio de análisis privado de nuestra ciudad, entre las 12 del mediodía del jueves y las 12 horas de ayer viernes, detectaron a través del método de análisis rápido, 11 casos positivos de COVID-19. Los pacientes no van personalmente a buscar los resultados, se comunican de manera online o telefónica y son reportados a nivel nacional, al SISA y ante las autoridades locales.

Al respecto, el bioquímico Jorge Vallory, titular del laboratorio ubicado en calle San Martín al 400, donde se detectaron los casos positivos de coronavirus, manifestó ante el periodista Mario Yrigoy que: “desde este mes en nuestro laboratorio empezamos a hacer un test rápido que nos arrojaban los resultados en aproximadamente una hora porque es un sistema que funciona para los casos que presentan determinados síntomas y gracias a este método nos permite detectar y aislar rápidamente a la persona”, sostuvo el profesional.

“Nosotros veníamos en el orden de 5 determinaciones diarias hasta este jueves cuando a las 12:00 del mediodía detectamos el primer caso positivo en una persona asintomática, posteriormente a las 17:00 hs, otro a las 19:00hs, y también -dijo- nos cayó un resultado positivo de los que habíamos mandado a Rosario, por lo que “en el día detectamos 4 positivos en mi laboratorio”, y recordó que “durante las primeras horas de ayer viernes, empezamos con un positivo y para el mediodía ya teníamos una decena de casos positivos y tenemos más turnos dados para la tarde de hoy (por ayer)”, subrayó Vallory.

El bioquímico acotó que: “hasta el momento, el único método que existía era el PCR, que es un método muy sensible que funciona muy bien, pero es costoso y lleva tiempo para obtener los resultados”, y puntualizó que “acá en Concordia ese método cuesta $5000 y el único laboratorio que lo estaba realizando es el LEBYM, pero como es tan caro y no se obtienen resultados rápidos no se hacen tantos”, no obstante reconoció que “a mediados del mes de septiembre, apareció un método rápido con resultados determinantes en el lapso de una hora. Este método -dijo- llegó a Concordia a principios de este mes y anda bien para los casos que tienen pequeños síntomas”, y valoró que “al ser más rápido y más barato, con un costo de unos $1500, nos permite detectar y aislar rápidamente a las personas porque es prácticamente igual al PCR si el paciente tiene síntomas”.

Vallory referenció sobre los procedimientos formales a partir de los casos positivos, en este sentido señaló que: “los pacientes se hacen el hisopado, previamente solicitan el turno por teléfono, y directamente el bioquímico o el técnico lo espera para el hisopado, ni siquiera tienen contacto con las secretarias. Una vez que se lo hacemos y tenemos el resultado se hace la denuncia al Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina (SISA) y se informa sobre los hisopados positivos o negativos y a la vez se informa a nivel local”, y subrayó que “el paciente no va al laboratorio a buscar los resultados, le decimos que lo consulte en la página web y lo llamamos por teléfono para notificarlo del resultado”.

Del mismo modo el profesional acotó que: “nosotros le avisamos el resultado a la Dra. Leiva para ser cargados acá en Concordia todos los resultados positivos de Covid-19, Entonces -dijo- esos resultados están informados en el SISA y son informados a las autoridades a nivel local”, y reconoció que “nosotros no sabemos que es lo que hacen con esos resultados”, aunque admitió que “la Dra. Leiva nos informó que ellos se ponían en contacto con los pacientes”, subrayó Vallory.

