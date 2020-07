UN MENOR PRENDIÓ FUEGO UNA CASILLA TIROTEÓ EL FRENTE DE OTRA EN BENITO LEGERÉN

Un jovencito de 17 años fue detenido por la policía tras haber incendiado una casilla y luego en su motocicleta y con un arma en la mano, tiroteó la casa de otro vecino donde había un grupo de vecinos, “por milagro no se produjo una tragedia”, aseguraron. El hecho se produjo el miércoles a media tarde en la localidad de Benito Legerén.

A los pocos minutos llegó la policía al lugar y el menor de edad se dio a la fuga atravesando un campo y, tras realizar una mala maniobra, fue detenido por la policía. El jovencito opuso resistencia a la autoridad, pero fue reducido por los uniformados.

Sobre el siniestro que sufrió en su casilla, Jonathan, dueño de la misma, expresó ante el periodista Mario Yrigoy de El Sol Tele5 que: “yo no estaba en casa cuando la prendieron fuego. Me fueron a avisar a mi trabajo que este muchacho me había incendiado mi casa y cuando yo venía corriendo, en el camino me encontré con mi hermana que me había ido a avisar a mi trabajo y cuando llegué ya estaba todo prendido fuego”, dijo lamentando lo que le había ocurrido.

Consultado sobre los motivos por el cual el detenido le incendió el domicilio, Jonathan dijo que: “la verdad es que no sé por qué me hicieron esto, yo no tengo problemas con nadie -aseguró- no se por qué me pudieron haber hecho esto”, y agregó que “a mí me contaron los vecino que este muchacho -refiriéndose al menor de edad- vino y prendió fuego todo”, aseguró y pidió colaboración a los vecinos y a la comunidad en general: “solicita donaciones de una cama, muebles que la gente no utilice más, ropa, calzado, abrigo, todo lo que la gente ya no utilice, ruego que me lo donen para porque ando de un lado para otro y con lo puesto”.

