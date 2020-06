UN PROFUNDO POZO SE TRAGÓ UN AUTOMÓVIL EN EL MEDIO DE LA CALLE

Vecinos que viven en la zona de calle Ricardo Rojas al 845, entre Cortada Centenario y Feliciano, comentaron ante nuestro medio que en los primeros minutos del día de ayer, escucharon un estruendo en la calle y cuando miraron por la ventana no podían creer lo que estaban observando. “Un auto estaba de punta metido en un enorme pozo lleno de agua”, dijeron.

Sobre lo ocurrido, María Luisa, como vecina que tiene su domicilio frente al enorme pozo donde cayó el automóvil, le dijo a cronistas de nuestro medio que: “yo me estaba por acostar cuando escuché un tremendo ruido, la verdad es que no lo asocié con nada, pensé en un choque, la verdad es que me asusté y no me animé a salir afuera porque estaba lloviendo, pero cuando miré por la ventana, lo único que se veía era un auto caído de trompa en el pozo que hay frente a mi casa, se lo había tragado el pozo, así, literalmente”, afirmó.

Del mismo modo y sin salir del asombro por lo que había ocurrido, María recordó que: “se escuchaba como que querían arrancar el auto, pero no se veía a nadie, probablemente habría una sola persona dentro del auto. La verdad es que no se veía a nadie”, comentó la vecina que, además agregó: “ese pozo está desde hace como dos meses, se ve que vinieron a arreglar una pérdida de agua, pero se ve que no la pudieron solucionar porque vinieron varias veces más y el pozo quedó como esta. Encima nunca estuvo señalizado y pasó lo que tenía que pasar, se tragó un auto”, remató.

