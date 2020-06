UN RUGBIER LE FRACTURÓ LA CADERA A UN JOVENCITO DE UNA PATADA

Un chico de 14 años está internado en la sala de traumatología del hospital Delicia Concepción Masvernat, luego de haber recibido una violenta patada de un rugbier que le fracturó la cadera. El jovencito, que permanece internado a la espera de una operación en el nosocomio público local, aparentemente solo quiso defender de una feroz golpiza, a su tío discapacitado que estaba siendo agredido en el suelo.

Cinthia Noelia Galeano, la madre del adolescente que está acompañando a su hijo en este difícil momento, internado con fractura en la cadera, le dijo a cronistas de este medio que: “todo comenzó por una medianera en el barrio San Pantaleón, en las casas del IAPV. Yo fui amenazada con un arma de fuego y agredida verbalmente con todo tipo de insultos por mi vecino de apellido Cardozo. Todo eso ocurrió el día martes”, contó.

En ese mismo sentido agregó que: “el día miércoles al mediodía, a eso de la una de la tarde, vino mi hermano que es discapacitado visual a visitarme y fue hasta el domicilio de mi vecino para pedirle una explicación por las cosas que me había gritado. Fue ahí que un tal “chule” Miño lo empezó a amenazar a mi hermano con todo tipo de epítetos contra mi hermano discapacitado que había ido a hablar con respeto, a lo que mi hermano le aclaró que con el no era la cosa y que quería hablar con el dueño de casa”, explicó. Cinthia continuó su relato diciendo que: “cuando mi hermano se volvió para mi casa, a traición y por la espalda, le pegaron una trompada en la cara y lo dejaron desmayado tendido en la vereda. Cuando mi hermano estaba tirado en el piso por la agresión de Cardozo, de Miño y los Jacinto, lo seguía agrediendo con patadas en la cabeza, en ese momento mi hijo Pio, menor de edad y que ahora se encuentra internado en el hospital, intentó meterlo para adentro de mi terreno tironeándolo, yo intenté ayudarlo a mi hijo y me pegaron también a mí. En eso mi hijo intentó defenderme y Jacinto, de una patada le fracturó la cadera a mi hijo que quedó inmóvil en el suelo y ahí le siguió pegando paradas en el piso, mi hijo está fracturado por la patada que le pegó este Michael Jacinto, que es un rugbiers que juega en un equipo de acá de Concordia.

