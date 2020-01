UNA PATOTA GOLPEÓ SALVAJEMENTE A UN JOVEN QUE TERMINÓ TODO ENSANGRENTADO

Alrededor de las 8 de la mañana de ayer, un joven que salía de en una hostería ubicada en Avenida Moseñor Rösch, donde se festejó la llegada del año nuevo, al salir a la calle fue colisionado por un automóvil que, según comentó el jovencito: “se bajaron como cinco muchachos del auto y me agarraron a trompadas y patadas”.

Según lo expresado por Mauro Gauna ante cronistas de EL SOL “yo salí de bailar de la hostería San Gabriel, salí para afuera y al intentar cruzar la calle me atropelló un automóvil Peugeot 207 Compact de color rojo”, y recordó que “yo me caí pero me levanté enseguida y le grité al muchacho que manejaba por la maniobra imprudente, se detuvo y bajaron como 5 tipos y me cagaron a trompadas y a patadas en el suelo”, dijo con voz quebrada y rompiendo en llanto.

Todo ensangrentado y limpiándose las heridas de la cara con una remera, Mauro detalló que “justo cuando me estaban golpeando, otros muchachos que salían de adentro de la hostería comenzaron a tirarle botellas y piedras a los del auto. Los que me golpearon llamaron a la policía porque se hacían las víctimas”, no obstante aclaró que “los policías en vez de atenderme a mi que estaba en el piso todo ensangrentado, se pusieron del lado del conductor y me dijeron que me tenía que ir a mi casa y así me dejaron, por lo que me retiré caminando como pude”, rezongó.

CAMINABA HERIDO Y ENSAGRENTADO

Vale aclarar que Mauro se retiró del lugar del incidente por sus propios medios de manera peatonal. En la intersección de Concejal Veiga y De los Viñedos, fue visto en las condiciones que se ve en la fotografía, por los cronistas de este medio, a los cuales el jovencito les contó lo que le había pasado. Sin dudarlo el chofer del móvil de nuestro medio trasladó al ensangrentado muchacho hasta su domicilio en el barrio Constitución. Posteriormente se supo que Mauro había concurrido al centro de salud de ese barrio para recibir atención médica.

